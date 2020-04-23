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Беларусь призывает честно и открыто договариваться по ключевым для ЕАЭС вопросам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь призывает честно и открыто договариваться по ключевым для ЕАЭС вопросам. Внеочередное заседание Евразийского межправсовета прошло 23 апреля в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В проекте стратегических направлений (он содержит меры по развитию евразийской экономической интеграции до 2025 года) нерешенным остался лишь один вопрос: тарифы на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС.
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Новости Беларуси. Беларусь призывает честно и открыто договариваться по ключевым для ЕАЭС вопросам. Внеочередное заседание Евразийского межправсовета прошло 23...
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