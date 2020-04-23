Прогноз погоды на 24 апреля: до +19°C и дожди

Источник материала: ОНТ

Со сменой воздушных потоков во второй половине недели начал поступать более теплый воздух. Уже вчера среднесуточная температура была до 3-х градусов выше климатической нормы. Но в выходные вновь похолодает.

В ближайшую ночь погоду в нашей стране будет определять область пониженного атмосферного давления. А днем скажется влияние теплых неустойчивых и влажных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Будет тепло и комфортно, но без дождей не обойдется.

В пятницу, 24 апреля, переменная облачность. Ночью еще будет без осадков, а вот днем пройдут кратковременные дожди. Наибольшее количество выпадет на севере страны. Влажность составит до 50%. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром на столбиках термометров от +6°C по северо-востоку до +9°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса холодней.

К середине дня воздух хорошо прогреется – по юго-западу до +19°C. В северо-восточных районах существенно холоднее – не выше +11°C. В столице прогнозируется +14°C.

К вечеру столбик термометра вновь поползет вниз: будет от +10°C в Витебске до +16°C в Бресте.

В предстоящие длинные выходные погода вновь начнет меняться. Атмосферное давление понизится, что приведет к увеличению облачности. А неустойчивые и прохладные воздушные массы с Балтийского моря принесут на большую часть страны кратковременные дожди. Днем возможны и грозы. Температура воздуха ночью будет +2…+8°C, в середине дня +9…+16°C, по юго-востоку до +18°C. В воскресенье - еще на 2-3 градуса прохладнее.

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