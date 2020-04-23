"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Городском саду свою именную скамейку установила Жаркевич Лариса Викторовна. Известно, что она брестчанка, предприниматель .





"В этот сложный для всех нас период, связанный с вирусной эпидемией, захотелось сделать что-то позитивное, и не только для себя" - сказала Лариса Викторовна.

Рядом разместилась скамейка РУП "Белтелеком". В этом году предприятие отмечает своё 25-летие.





Мы искренне поздравляем коллектив Брестского филиала с юбилеем!