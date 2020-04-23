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"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?

23.04.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Городском саду свою именную скамейку установила Жаркевич Лариса Викторовна. Известно, что она брестчанка, предприниматель.

"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?

"В этот сложный для всех нас период, связанный с вирусной эпидемией, захотелось сделать что-то позитивное, и не только для себя" - сказала Лариса Викторовна.

"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?

Рядом разместилась скамейка РУП "Белтелеком". В этом году предприятие отмечает своё 25-летие.

"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?

Мы искренне поздравляем коллектив Брестского филиала с юбилеем!

"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?

"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?
"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано? "Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?

"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?
 
 
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  Сегодня в Городском саду свою именную скамейку установила Жаркевич Лариса Викторовна. Известно, что она брестчанка, предприниматель. "В этот сложный для всех...
 
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