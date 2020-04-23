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"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?
23.04.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня в Городском саду свою именную скамейку установила Жаркевич Лариса Викторовна. Известно, что она брестчанка,
"В этот сложный для всех нас период, связанный с вирусной эпидемией, захотелось сделать что-то позитивное, и не только для себя" - сказала Лариса Викторовна.
Рядом разместилась скамейка РУП "Белтелеком". В этом году предприятие отмечает своё 25-летие.
Мы искренне поздравляем коллектив Брестского филиала с юбилеем!
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