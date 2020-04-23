БЖД проделвает сроки действия рассадки в поездах с учетом дистанции

Источник материала: ОНТ

Новую схему рассадки с учетом рекомендованной дистанции БЖД продлевает до 31 мая, эту информацию разместили на официальном сайте.

Рассадка с нумерованными местами была введена с 15 по 29 апреля в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения. Теперь нововведение будет действовать до 31 мая.

Согласно новой схеме в купе могут находиться не более двух пассажиров, а в плацкартных вагонах – не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших билеты в одном заказе, разрешена продажа трех и четырех мест в купе при условии, если оно полностью свободно.

В сидячих вагонах на двухместных сидениях пассажир должен сидеть у окна, а на трехместных – один пассажир у окна, а второй должен сидеть у прохода (кресло между ними остается свободным).

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