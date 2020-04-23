Источник материала: Вороновская газета





За достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития среди других районов страны Сморгонский район будет занесен на Республиканскую доску Почета. Он оказался в числе 62 победителей соревнования за 2019 год.



– Это заслуга слаженной командной работы всех нас: моих коллег, руководящего актива района, коллективов наших предприятий и организаций, представителей частного бизнеса – всех тех, кто живет и трудится на сморгонской земле, – подчеркивает председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик.

Сегодня в Сморгонском районе проживают более 52 тысяч человек. На протяжении последних лет здесь обеспечивается поступательное развитие отраслей экономики, сохраняется социальная стабильность, растет качество жизни населения. И все это благодаря хорошо развитой промышленности, экономической открытости, инвестиционной привлекательности.

Сморгонщина обладает значительным промышленно-производственным потенциалом многоотраслевой направленности: 13 предприятий и более 70 субъектов малого бизнеса заняты в производстве, – отмечает Геннадий Хоружик. – Порядка 12 процентов составляет доля района в объеме промышленного производства области. По этому показателю мы стабильно входим в четверку лидеров региона. , – отмечает Геннадий Хоружик. – П Район поддерживает торгово-экономические отношения более чем с 60 странами мира, постоянно осваивая новые рынки. В прошлом году экспорт товаров составил почти 472 миллиона долларов, это более 20 процентов областного экспорта в целом. Особенность социально-экономического развития Сморгонщины в успешном привлечении прямых иностранных инвестиций: в 2019 году поступления составили более 30 миллионов долларов. – Сморгонский район привлекателен для инвесторов по многим причинам, – говорит Геннадий Хоружик. – Развитая инфраструктура, высокий экспортный потенциал, выгодное расположение, таможенные и налоговые льготы, расположение на территории района свободной экономической зоны «Гродноинвест». Портфель инвестиционных проектов района за последние десять лет насчитывает более 17 проектов, из которых в 2020 – 2029 годах будут реализованы 11 с общим объемом инвестиций порядка 1,6 триллиона рублей. Кроме того, на территории района работают более 45 иностранных и совместных предприятий с участием российского, литовского, немецкого, польского, латвийского, турецкого, узбекского капиталов.



Еще один важный принцип, которым руководствуются в районе, выстраивая стратегию социально-экономического развития, – это поддержка малого и среднего бизнеса. Здесь даже создан собственный центр поддержки предпринимательства. Правильность выбранного курса развития отражают положительные тенденции на рынке труда, подчеркивает глава района: создаются новые рабочие места, спрос на кадры растет. В прошлом году уровень безработицы в районе составил всего 0,1 процента.

Анна РАДЮК

Фото: из архива «ГП» и открытых источников