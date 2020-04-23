К светлогорской активистке Елене Маслюковой пришла милиция









Капитан милиции Довлетьяров и лейтенант Левенков сообщили, что на Маслюкову поступило заявление. Некая Зобова обвинила активистку в оскорблении. Милиционеры заявили, что у них есть основания провести осмотр жилья Маслюковой и взять у неё объяснения.