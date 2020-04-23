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К светлогорской активистке Елене Маслюковой пришла милиция
Источник материала: Партизан
Вечером 23 февраля к эко-активистке и правозащитнице из Светлогорска Елене Маслюковой пришла милиция, сообщает правозащитный
Капитан милиции Довлетьяров и лейтенант Левенков сообщили, что на Маслюкову поступило заявление. Некая Зобова обвинила активистку в оскорблении. Милиционеры заявили, что у них есть основания провести осмотр жилья Маслюковой и взять у неё объяснения.
Женщину стали расспрашивать насчёт её личных страниц в социальных сетях. Она отказалась давать объяснения на основании статьи 27 Конституции Беларуси: она позволяет не свидетельствовать против себя.
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Вечером 23 февраля к эко-активистке и правозащитнице из Светлогорска Елене Маслюковой пришла милиция, сообщает правозащитный сайт "Весна".
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