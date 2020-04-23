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УЕФА: крупнейшие футбольные чемпионаты должны завершиться до 3 августа
Источник материала: ОНТ
УЕФА назвал дату завершения крупнейших футбольных чемпионатов. Турниры должны быть доиграны до 3 августа.
Это требование касается внутренних турниров, которые в нормальных условиях длятся с осени до весны. Футбольные федерации, остановившие соревнования, должны предоставить план продолжения турниров до 27 мая. Если сроки не позволяют провести чемпионаты в полноценном формате, разрешается заменить их мини-турнирами или доиграть сезон по системе плей-офф. Сейчас приостановлены крупнейшие футбольные лиги мира – не играют в Англии, Италии, Испании и Германии. Болельщики ждут возможности увидеть матчи хотя бы в формате телевизионных трансляций.
Фото: Getty Images
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УЕФА назвал дату завершения крупнейших футбольных чемпионатов. Турниры должны быть доиграны до 3 августа. Это требование касается внутренних турниров, которые в...
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