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УЕФА: крупнейшие футбольные чемпионаты должны завершиться до 3 августа

23.04.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

УЕФА: крупнейшие футбольные чемпионаты должны завершиться до 3 августа

УЕФА назвал дату завершения крупнейших футбольных чемпионатов. Турниры должны быть доиграны до 3 августа.

Это требование касается внутренних турниров, которые в нормальных условиях длятся с осени до весны. Футбольные федерации, остановившие соревнования, должны предоставить план продолжения турниров до 27 мая. Если сроки не позволяют провести чемпионаты в полноценном формате, разрешается заменить их мини-турнирами или доиграть сезон по системе плей-офф. Сейчас приостановлены крупнейшие футбольные лиги мира – не играют в Англии, Италии, Испании и Германии. Болельщики ждут возможности увидеть матчи хотя бы в формате телевизионных трансляций.

Фото: Getty Images

 

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УЕФА назвал дату завершения крупнейших футбольных чемпионатов. Турниры должны быть доиграны до 3 августа. Это требование касается внутренних турниров, которые в...
 
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