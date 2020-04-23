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Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трудные уроки первых недель в условиях пандемии – еще и огромная возможность для врачей набраться опыта, о котором не пишут в учебниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
COVID-19 не первый и далеко не последний вирус, с которым столкнулось человечество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»
Новости Беларуси. Трудные уроки первых недель в условиях пандемии – еще и огромная возможность для врачей набраться опыта, о котором не пишут в...
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