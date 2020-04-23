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Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»

23.04.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трудные уроки первых недель в условиях пандемии – еще и огромная возможность для врачей набраться опыта, о котором не пишут в учебниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

COVID-19 не первый и далеко не последний вирус, с которым столкнулось человечество.

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных. Не потому, что чрезвычайная обстановка. Ну военные, если у них есть свободные люди и мощности, не должны быть в стороне, потому что это для них хорошая школа. Люди учатся на этой беде и делают соответствующие выводы. Поэтому в свое время я распорядился, чтобы были подключены и военные эпидемиологи, вирусологи и так далее. Только я вас хочу попросить, чтобы не было излишеств.

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Александр Лукашенко о коронавирусе: «Надо задействовать всех специалистов – и гражданских, и военных»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Трудные уроки первых недель в условиях пандемии – еще и огромная возможность для врачей набраться опыта, о котором не пишут в...
 
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