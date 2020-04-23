На белорусских бизнесменов хотят повесить еще одну ответственность

Источник материала: Ежедневник

Минтруда инициирует введение субсидиарной ответственности учредителей компаний по отчислениям в ФСЗН. Бизнес категорически против.

В бизнес-союзы поступил проект закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Некоторые нормы этого документа встревожили деловую общественность.

Так, ст.13 проекта закона предполагает, что учредители (участники) и руководители юридических лиц будут нести субсидиарную ответственность в пределах неуплаченных сумм обязательных страховых взносов на профессиональное пенсионное страхование.

По мнению БСПН им. Кунявского, в законодательстве достаточно мер для взыскания задолженности по уплате страховых взносов, включая суд. Экстраполировать на страховую систему практику взыскания налоговых требований в процедурах банкротства некорректно.

«Совершенно непонятно как данная норма ответственности будет работать в акционерных обществах или как будет применяться к наемному руководителю, на доходы которого также не перечислены страховые взносы. Кроме того, данная норма будет отрицательно влиять на инвестиционный климат страны», -- полагает сопредседатель и директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Озабоченность по поводу данной инициативы разделяют и другие бизнес-союзы Беларуси. «Чем отчисления в ФСЗН как социальный налог принципиально отличаются от налога на прибыль, налога на недвижимость и других налогов, чтобы к отчислениям в фонд начать применять обязательную субсидиарную ответственность учредителей?», -- задается вопросом глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.

Он напоминает, что в свое время Ирина Костевич, будучи зам. министра экономики, поддержала норму декрета №7, согласно которой субсидиарная ответственность применяется только в случае виновных действий собственников и руководства компании. В этой связи глава РСПП недоумевает, почему сейчас Минтруда под ее руководством предлагает применять такую ответственность по любым задолженностям бизнеса перед ФСЗН.

У делового сообщества есть и другие нарекания относительно проекта закона. Так, основываясь на заключении Комитета государственного контроля, Минтруда предлагает отменить такой страховой случай, как «потеря работы», и такую выплату, как «пособие по безработице», с чем также не согласны в БСПН. По мнению бизнес-союза, важно, чтобы граждане получали выплату в рамках данного страхового случая, а вот из какого источника – это уже второстепенный момент.

Обращает на себя внимание и то, что проект закона не предусматривает снижение нагрузки по отчислениям на работодателя. Напомним, директивой №4 от 31 декабря 2010 года было предусмотрено перераспределение пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками. Прошло более 9 лет с момента принятия данного нормативного правового акта, однако реформа так и не состоялась. Проект закона не предусматривает снижение такой нагрузки даже на 1 процентный пункт, который в прошлом был включен в состав ФСЗН как отчисления в Фонд занятости.

В БСПН считают, что поскольку пенсии и пособия начисляются одинаково для всех граждан, то и тариф на отчисления в ФСЗН должен быть одинаковым для всех категорий работодателей. В этой связи необходимо скорректировать ст.5 проекта закона, предполагающую льготные ставки. Например, для производителей сельскохозяйственной продукции ставка определена на уровне 24%, товариществ собственников – 5%.

В ходе заочного заседания ОКС Минтруда, на котором рассмотрен данный проект закона, БСПН проголосовал против его согласования и предложил применить пакетный принцип подготовки и рассмотрения проектов законов, касающихся отчислений в ФСЗН и пенсионного обеспечения.