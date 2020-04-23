ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На белорусских бизнесменов хотят повесить еще одну ответственность

23.04.2020 20:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Минтруда инициирует введение субсидиарной ответственности учредителей компаний по отчислениям в ФСЗН. Бизнес категорически против.

В бизнес-союзы поступил проект закона  «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Некоторые нормы этого документа встревожили деловую общественность.

Так, ст.13 проекта закона предполагает, что учредители (участники) и руководители юридических лиц будут нести субсидиарную ответственность в пределах неуплаченных сумм обязательных страховых взносов на профессиональное пенсионное страхование.

По мнению БСПН им. Кунявского, в законодательстве достаточно мер для взыскания задолженности по уплате страховых взносов, включая суд. Экстраполировать на страховую систему практику взыскания налоговых требований в процедурах банкротства некорректно.

«Совершенно непонятно как данная норма ответственности будет работать в акционерных обществах или как будет применяться к наемному руководителю, на доходы которого также не перечислены страховые взносы. Кроме того, данная норма будет отрицательно влиять на инвестиционный климат страны», -- полагает сопредседатель и директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Озабоченность по поводу данной инициативы разделяют и другие бизнес-союзы Беларуси. «Чем отчисления в ФСЗН как социальный налог принципиально отличаются от налога на прибыль, налога на недвижимость и других налогов, чтобы к отчислениям в фонд начать применять обязательную субсидиарную ответственность учредителей?», -- задается вопросом глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.

Он напоминает, что в свое время Ирина Костевич, будучи зам. министра экономики, поддержала норму декрета №7, согласно которой субсидиарная ответственность применяется только в случае виновных действий собственников и руководства компании. В этой связи глава РСПП недоумевает, почему сейчас Минтруда под ее руководством предлагает применять такую ответственность по любым задолженностям бизнеса перед ФСЗН. 

У делового сообщества есть и другие нарекания относительно проекта закона. Так, основываясь на заключении Комитета государственного контроля, Минтруда предлагает отменить такой страховой случай, как «потеря работы», и такую выплату, как «пособие по безработице», с чем также не согласны в БСПН. По мнению бизнес-союза, важно, чтобы граждане получали выплату в рамках данного страхового случая, а вот из какого источника – это уже второстепенный момент.

Обращает на себя внимание и то, что проект закона не предусматривает снижение нагрузки по отчислениям на работодателя. Напомним, директивой №4 от 31 декабря 2010 года было предусмотрено перераспределение пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками. Прошло более 9 лет с момента принятия данного нормативного правового акта, однако реформа так и не состоялась. Проект закона не предусматривает снижение такой нагрузки даже на 1 процентный пункт, который в прошлом был включен в состав ФСЗН как отчисления в Фонд занятости.

В БСПН считают, что поскольку пенсии и пособия начисляются одинаково для всех граждан, то и тариф на отчисления в ФСЗН должен быть одинаковым для всех категорий работодателей. В этой связи необходимо скорректировать ст.5 проекта закона, предполагающую льготные ставки. Например, для производителей сельскохозяйственной продукции ставка определена на уровне 24%, товариществ собственников – 5%.

В ходе заочного заседания ОКС Минтруда, на котором рассмотрен данный проект закона, БСПН проголосовал против его согласования и предложил применить пакетный принцип подготовки и рассмотрения проектов законов, касающихся отчислений в ФСЗН и пенсионного обеспечения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минтруда инициирует введение субсидиарной ответственности учредителей компаний по отчислениям в ФСЗН. Бизнес категорически против.
 
Новости дня
Новости разные
 
К светлогорской активистке Елене Маслюковой пришла милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика