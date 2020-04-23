Глава МВД Ливии обвинил наемников из ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

znak.com . Глава МВД созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия на территории страны. Об этом пишет





«Ополченцы, связанные с „Вагнером“, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», — сказал Башага на пресс-конференции в Триполи. Он не уточнил, когда именно было применено химическое оружие.





В Ливии сейчас двоевластие. На востоке страны, в Тобруке, находится парламент, а на западе, в Триполи, базируется правительство во главе с премьер-министром, поддержанным ООН. Противостояние между ПНС и Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар, идет с 2011 года, после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Конфликт между двумя сторонами обострился в 2019 году.





В ноябре 2019 года газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских службах безопасности сообщала, что в Ливию прибыли 200 бойцов ЧВК «Вагнер» для участия в военном конфликте. Президент России Владимир Путин заявил, что если в Ливии и есть российские наемники, то они не представляют интересы РФ.









В России сейчас официально ЧВК отсутствуют. При этом СМИ не раз сообщали о потерях в рядах бойцов российских ЧВК в различных регионах мира, в частности в Сирии (например, ЧВК «Вагнер»). Власти на это отвечают, что речь идет о добровольцах, т. е. тех, кто по своей воле отправились в зону военных действий. По сообщениям мировых СМИ, российских наемников также видели в Нигерии, ЦАР, Республике Конго, Зимбабве, Египте, Судане и Гвинее, где у бизнесменов из РФ есть энергетические проекты.





Владельцем ЧВК «Вагнер» называют бизнесмена Евгения Пригожина. СМИ указывали на то, что связанная с ним компания «Евро Полис» заключила с властями Сирии договор об «освобождении, охране и разработке сирийских нефтегазовых месторождений». Ряд изданий также сообщал, что Пригожин отправлял российских политтехнологов на выборы в Африке. В ноябре 2018 года бизнесмена видели на встрече главнокомандующего маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу.