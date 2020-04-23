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В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

23.04.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предполагалось, что открытие очистных пройдёт в торжественной обстановке с участием дипломатов стран, которые приняли участие в этом проекте. Но в силу известных обстоятельств мероприятий в таком масштабе не будет.

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

Сегодня здесь побывал председатель горисполкома Александр Рогачук. Он оценил работу двух установок, построенных весной, подчеркнув, что брестские очистные по технической оснащенности самые современные в Беларуси.

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

Специалисты «Водоканала» уверяют, что воздух в городе станет чище на 98 процентов.

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

А вот как всё начиналось.

 
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
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