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В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года
23.04.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предполагалось, что открытие очистных пройдёт в торжественной обстановке с участием дипломатов стран, которые приняли участие в этом проекте. Но в силу известных обстоятельств мероприятий в таком масштабе не будет.
Сегодня здесь побывал председатель горисполкома Александр Рогачук. Он оценил работу двух установок, построенных весной, подчеркнув, что брестские очистные по технической оснащенности самые современные в Беларуси.
Специалисты «Водоканала» уверяют, что воздух в городе станет чище на 98 процентов.
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Предполагалось, что открытие очистных пройдёт в торжественной обстановке с участием дипломатов стран, которые приняли участие в этом проекте. Но в силу...
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