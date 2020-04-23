В Бресте завершили реконструкцию очистных сооружений. Длилась почти три года

Источник материала: Виртуальный Брест

Предполагалось, что открытие очистных пройдёт в торжественной обстановке с участием дипломатов стран, которые приняли участие в этом проекте. Но в силу известных обстоятельств мероприятий в таком масштабе не будет.





Сегодня здесь побывал председатель горисполкома Александр Рогачук. Он оценил работу двух установок, построенных весной, подчеркнув, что брестские очистные по технической оснащенности самые современные в Беларуси.





Специалисты «Водоканала» уверяют, что воздух в городе станет чище на 98 процентов.









































А вот как всё начиналось .