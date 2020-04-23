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Александр Лукашенко согласовал назначения руководства в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком
24.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в
Глава государства согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна.
На должность генерального директора ОАО «Белшина» согласован нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.
Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. До настоящего момента в облисполкоме он занимал должность председателя комитета государственного имущества.
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Александр Лукашенко согласовал назначения руководства в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком
Президент Беларуси 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА...
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