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Александр Лукашенко согласовал назначения руководства в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком

24.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко согласовал назначения руководства в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком

Президент Беларуси 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна.

На должность генерального директора ОАО «Белшина» согласован нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. До настоящего момента в облисполкоме он занимал должность председателя комитета государственного имущества.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА...
 
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