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«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста

23.04.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусское Общество Красного Креста при поддержке Фонда ООН в области народонаселения запустило веб-приложение «Волонтеры в действии», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста

Благодаря разработке стать волонтером можно, не выходя из дома. Нужно лишь пройти онлайн-регистрацию, указать свой номер телефона и регион, затем нажать на кнопку «Присоединиться». Приложение будет помогать по всей стране координации волонтеров по доставке продуктов и других необходимых вещей одиноким пожилым людям в сложившейся ситуации.

«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста

Роман Мосько, специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста:
За семь дней мы выпустили первую версию, которая значительно экономит работу специалистов по работе с волонтерами. И теперь, для того чтобы организовать работу одного волонтера, нам требуется гораздо меньше времени, чем это было изначально. Соответственно, мы можем помогать еще большему количеству людей, выполняя их запросы по доставке.

«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста

Надежда Яшина, бизнес-аналитик, тестировщик, координатор проекта:
Мы решили делать именно сайт, потому что это универсальный инструмент. Он будет поддерживаться на любых устройствах, будь то компьютер, мобильный телефон или планшет. Этот сайт предназначен для волонтеров, но также есть часть приложения для кураторов. Волонтеры регистрируются в приложении, вводят свои личные данные, также получают инструкцию на электронную почту, проходят тест, и потом они готовы к выполнению задач. Координаторы видят список волонтеров, которые заинтересованы в оказании волонтерской деятельности, назначают им задачи.

«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста

Ольга Атрощенко, руководитель офиса Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси:
Мы надеемся, что при поддержке ЮНФПА это партнерство не только принесет пользу тем, кому нужно, но и укрепит волонтерское движение и останется устойчивым для дальнейшего взаимодействия и оказания эффективной поддержки пожилым людям, и не только пожилым людям.

«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста

С конца марта волонтеры Красного Креста по всей стране выполнили более 3000 запросов по доставке рецептов, продуктов и предметов первой необходимости. А также более 1500 заявок, касающихся иных потребностей, таких как оплата коммунальных услуг. Кстати, по последним данным, в базе волонтеров – 1487 человек.

Люди в материале: Роман Мосько, Надежда Яшина, Ольга Атрощенко

 
 
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