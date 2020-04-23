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«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусское Общество Красного Креста при поддержке Фонда ООН в области народонаселения запустило веб-приложение «Волонтеры в действии», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благодаря разработке стать волонтером можно, не выходя из дома. Нужно лишь пройти онлайн-регистрацию, указать свой номер телефона и регион, затем нажать на кнопку «Присоединиться». Приложение будет помогать по всей стране координации волонтеров по доставке продуктов и других необходимых вещей одиноким пожилым людям в сложившейся ситуации.
Роман Мосько, специалист по привлечению ресурсов Белорусского Общества Красного Креста:
Надежда Яшина, бизнес-аналитик, тестировщик, координатор проекта:
Ольга Атрощенко, руководитель офиса Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси:
С конца марта волонтеры Красного Креста по всей стране выполнили более 3000 запросов по доставке рецептов, продуктов и предметов первой необходимости. А также более 1500 заявок, касающихся иных потребностей, таких как оплата коммунальных услуг. Кстати, по последним данным, в базе волонтеров – 1487 человек.
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«Мы можем помогать ещё большему количеству людей». Запущено веб-приложение для волонтёров Красного Креста
Новости Беларуси. Белорусское Общество Красного Креста при поддержке Фонда ООН в области народонаселения запустило веб-приложение «Волонтеры в действии»,...
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