|
Александр Лукашенко назначил новое руководство в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси.
На пост председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности назначен Михаил Касько. Ранее он занимал должность зампредседателя концерна.
Новым гендиректором ОАО «Белшина» назначен нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.
Президент утвердил на должность заместителя председателя Гродненского облисполкома Виталия Неверу. Ранее он занимал пост председателя комитета государственного имущества.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назначил новое руководство в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси. На пост председателя Белорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)