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Александр Лукашенко назначил новое руководство в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком

23.04.2020 20:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко назначил новое руководство в «Беллесбумпром», на «Белшину» и в Гродненский облисполком

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси.

На пост председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности назначен Михаил Касько. Ранее он занимал должность зампредседателя концерна.

Новым гендиректором ОАО «Белшина» назначен нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков. 

Президент утвердил на должность заместителя председателя Гродненского облисполкома Виталия Неверу. Ранее он занимал пост председателя комитета государственного имущества.

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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси. На пост председателя Белорусского...
 
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