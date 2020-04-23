Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

Источник материала: Виртуальный Брест

Конвой с гуманитарной помощью для Беларуси покинул Варшаву и завтра прибудет в Гродно, а затем в Минск.





Среди грузов - 80 тыс. литров антисептика и жидкости для дезинфекции, 100 тыс. защитных масок и лекарства.





Польша пришлет в Беларусь гуманитарный конвой для борьбы с пандемией: завтра доставят антисептические жидкости, другие медицинские материалы и препараты, рассказали в МИД Беларуси.





— Польская сторона выразила готовность по-соседски оказать нам посильную помощь некоторыми медицинскими средствами и материалами. Так что такие договоренности есть. Планируется, что конвой отправится из Варшавы в 16.00 по местному времени, проследует через Гродно. Прибытие в Минск ожидаем завтра в районе обеда, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



