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Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

23.04.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конвой с гуманитарной помощью для Беларуси покинул Варшаву и завтра прибудет в Гродно, а затем в Минск.

Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

Среди грузов - 80 тыс. литров антисептика и жидкости для дезинфекции, 100 тыс. защитных масок и лекарства.

Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

Польша пришлет в Беларусь гуманитарный конвой для борьбы с пандемией: завтра доставят антисептические жидкости, другие медицинские материалы и препараты, рассказали в МИД Беларуси.

Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

— Польская сторона выразила готовность по-соседски оказать нам посильную помощь некоторыми медицинскими средствами и материалами. Так что такие договоренности есть. Планируется, что конвой отправится из Варшавы в 16.00 по местному времени, проследует через Гродно. Прибытие в Минск ожидаем завтра в районе обеда, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск
Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

Поляки отправили помощь в Беларусь. Завтра она будет доставлена в Минск

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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  Конвой с гуманитарной помощью для Беларуси покинул Варшаву и завтра прибудет в Гродно, а затем в Минск. Среди грузов - 80 тыс. литров антисептика и жидкости для...
 
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