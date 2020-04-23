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Почему сдавать кровь – полезно?

23.04.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему сдавать кровь – полезно?

В чем польза донорства крови? На этот вопрос ответил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Фёдор Карпенко в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

«В каждом из нас заложены очень большие ресурсы. В костном мозге – как иммунные, так и для нашей крови. Обновление, ритмичность работы костного мозга позволяет очень хорошо справляться с инфекциями. В  2017-2018 годах в Скандинавии более миллиона доноров сравнивали с миллионом тех, кто не были донорами. Количество смертей у доноров на 50% меньше», – рассказал Фёдор Карпенко.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:

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В чем польза донорства крови? На этот вопрос ответил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Фёдор Карпенко в программе «Марков. Ничего...
 
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