Почему сдавать кровь – полезно?

Источник материала: ОНТ

В чем польза донорства крови? На этот вопрос ответил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Фёдор Карпенко в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

«В каждом из нас заложены очень большие ресурсы. В костном мозге – как иммунные, так и для нашей крови. Обновление, ритмичность работы костного мозга позволяет очень хорошо справляться с инфекциями. В 2017-2018 годах в Скандинавии более миллиона доноров сравнивали с миллионом тех, кто не были донорами. Количество смертей у доноров на 50% меньше», – рассказал Фёдор Карпенко.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:



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