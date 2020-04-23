ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Европарламент проголосовал за визовое соглашение с Беларусью

24.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

23 апреля депутаты Европарламента проголосовали за соглашение о реадмиссии с Беларусью, сообщает Радио "Свобода". Предполагается, что ратифицируют документ 13-14 мая.



За шенгенскую визу белорусам нужно будет платить 35 евро вместо нынешних 80. Когда именно договор вступит в силу, ещё не сообщалось.

Процедуры ратификации должны завершиться ещё с обеих сторон. В Беларуси Палата представителей также проголосовала за соглашение. Но договор должен ратифицировать ещё Совет Республики и подписать Александр Лукашенко.  В Евросоюзе документ должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Договор вступит в силу на первый день второго месяца после этого. Таким образом, это произойдет не раньше 1 июня.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 апреля депутаты Европарламента проголосовали за соглашение о реадмиссии с Беларусью, сообщает Радио "Свобода". Предполагается, что ратифицируют документ 13-14...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему сдавать кровь – полезно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика