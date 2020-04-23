Европарламент проголосовал за визовое соглашение с Беларусью

За шенгенскую визу белорусам нужно будет платить 35 евро вместо нынешних 80. Когда именно договор вступит в силу, ещё не сообщалось.





Процедуры ратификации должны завершиться ещё с обеих сторон. В Беларуси Палата представителей также проголосовала за соглашение. Но договор должен ратифицировать ещё Совет Республики и подписать Александр Лукашенко. В Евросоюзе документ должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Договор вступит в силу на первый день второго месяца после этого. Таким образом, это произойдет не раньше 1 июня.



