«Массовых сборищ не будет». Какие предприятия выведут работников на субботник, какие - перечислят деньги

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 25 апреля пройдет общереспубликанский субботник. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала нашей стране учитывать все риски при проведении массовых мероприятий. Ранее президент Александр Лукашенко заявил , что сейчас нет оснований для переноса или отмены субботника. Сам президент будет работать в этот день в регионе, пострадавшем после аварии на ЧАЭС. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, какие предприятия выведут работников на субботник, а какие — перечислят деньги.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На МТЗ сообщили, что «работы по благоустройству никто не отменял, потому что порядок нужно поддерживать еще больше, чем в любое другое время».

— Но массовых сборищ у нас не будет, — подчеркивает заместитель гендиректора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андрей Сусленков. — В течение недели люди уже выходили в свободное от работы время и выполняли работы по благоустройству малыми группами и с учетом рекомендаций Минздрава. Соблюдалась дистанция, работники одного цеха могли выйти вместе, но разные отделы не пересекались. А на 25-е число у нас был запланирован рабочий день, но мы специально его перенесли, чтобы провести комплексную дезинфекцию завода. Люди никуда в этот день выходить не будут. Запланировано только восстановить десяток деревьев после того, как срезали старые, но это тоже пройдет без скоплений.

Деньги от субботника пойдут на благоустройство двух летних лагерей, которые принадлежат заводу.

На ОАО «Лакокраска» говорят, что занимались уборкой уже в течение двух недель, но работать на субботнике тоже будут.

— Будем убирать прилегающую территорию, красить. Пока не можем сказать, сколько человек выйдет на субботник, — рассказали на предприятии.

Работники БМЗ будут заняты благоустройством завода и прилегающей к нему территорий. 24 апреля металлурги высадят рядом с предприятием деревья.



Фото со страницы Белорусского металлургического завода во ВКонтакте

«Определенный фронт работ предусмотрен и для сотрудников, рабочая смена которых выпадает на 25 апреля. С учетом всех выполненных работ, будет определена сумма, которую предприятие перечислит на специальный счет райисполкома», — говорится на официальной странице предприятия во ВКонтакте.

На Мозырском НПЗ рассказывают, что стараются наводить порядок заранее.

— У нас очень красивая и благоустроенная территория. Если необходимо что-то подтянуть, мы это делаем, не дожидаясь субботника. И, конечно, обязательно перечисляем деньги, каждый работник это делает в добровольном порядке.

На «Камволе» сказали, что не собираются просто перечислять деньги, а будут трудиться.

— Как обычно мы будем работать на субботнике. Будем убирать территорию, чистить. Планируем заниматься посадкой растений. Мы работаем и на своих территориях, и на тех, что закреплены за нашим предприятием.

На «Белкалии» отказались рассказывать, чем думают заниматься в субботу.

— Когда мы что-то сделаем, то проинформируем, — ответили на предприятии.

На «Гродно-Азот» рассказывают, что мероприятия по санитарной уборке начали проводить с марта, работники наводят порядок на территории предприятия и на рабочих местах. Тем не менее 25 апреля часть из них выйдет на работу. Некоторые из них будут трудиться на своих местах, другие же отправятся наводить порядок как на территории предприятия, так и за его пределами. К примеру, в санатории «Жемчужина», детском оздоровительном лагере «Купалинка», турбазе «Химик». По итогам субботника предприятие перечислит деньги в республиканский и городской бюджеты.

На Белазе субботник растянется на три дня — четверг, пятницу и субботу, работники благоустроят территорию предприятия, высаживают деревья. На предприятии также собрали деньги на субботник, суммы сотрудники определили в зависимости от подразделения. В общей сложности в субботнике будет задействовать около 80% работников.

На «Гомсельмаше» приняли решение, что работники 25 апреля будут находиться дома, а на субботник перечислят деньги.