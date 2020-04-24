5 лучших овощей для вашей красивой кожи

Источник материала: Полымя

Вместо того чтобы тратить большие деньги на кремы и косметику для кожи, попробуйте воздействовать на неё натурально. Некоторые овощи обеспечивают более естественный результат за гораздо меньшие деньги, пишет портал «Медикфорум» .





Свекла. Богатый источник антоцианинов — мощных антиоксидантов, предотвращающих появление морщин. За счёт антиоксидантов кожа начинает сиять. Свеклу тяжело переваривать после употребления в сыром виде, поэтому лучше её приготовить, а уже потом съесть.

Морковь. Этот овощ содержит много бета-каротина, превращающегося в организме в витамин А — самый полезный для нашей кожи нутриент. Витамин А ускоряет процессы заживления, предотвращает неприятные вспышки на коже и поддерживает её иммунную систему, а также обеспечивает натуральное увлажнение. Благодаря употреблению моркови вы не только обеспечите сияние кожи, но и защитите её от морщин.

Шпинат. Насыщен антиоксидантами, замедляет образование морщин и делает кожу более упругой. Обладает противовоспалительными свойствами, позволяющими удалять из организма токсины, обеспечивает чистую и сияющую кожу.

Помидоры. Богаты антиоксидантом ликопином, обладающим противовозрастными свойствами и выступающим в роли природного солнцезащитного крема. Помидоры кислотны по своей природе, и нанесение пюре из помидоров или томатного сока на лицо укрепляет поры и предотвращает прыщи.

Бататы. Этот сладкий картофель по своей природе является противовоспалительным. Высокий уровень витамина А помогает сражаться с бактериями, вызывающими прыщи. Также содержит витамин С, улучшающий тонус кожи и избавляющий от рубцов после угрей, как пишет The Health Site.

Источник: medikforum.ru