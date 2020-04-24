Майские - идеальное время для озеленения участка. Эксперт рассказал, как правильно посадить туи

Источник материала: Tut.by

Впереди — длинные выходные, но медики настоятельно рекомендуют не посещать другие регионы и оставаться дома. Если у вас есть дача или загородный дом, то праздники — это удачное время для озеленения участка. Например для высадки туй. Что это вообще за растение и чем оно превосходит конкурентов, рассказал Игорь Горонович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси.



Фото с сайта cbg.org.by

Какие бывают туи?

Туя западная — повсеместна. Это очень распространенное растение, оно есть во многих питомниках, в том числе в ботаническом саду. Туя популярна и в любительском озеленении. Ее легко выращивать, она легко размножается.

Туя — вечнозеленое растение. Этим, по словам Игоря Гороновича, и обусловлена ее популярность: вечнозеленых растений в озеленении не так много. А еще главное ее достоинство — у нее множество декоративных форм.

— Сама по себе туя западная — дерево довольно высокое, достигает 30 метров в высоту, и она быстрорастущая. Бывает шаровидная — очень популярна шаровидная низкая форма, карликовая, пирамидальная, колоновидная, спиральная. Бывает вересковидная, у которой настолько утонченные побеги, что неопытный человек даже не скажет, что это туя. Бывает золотистая, желтая, темно-зеленая и так далее. Многообразие окраски и десятки, если не сотни форм.



Фото с сайта cbg.org.by

У туи ценная древесина, но у нас она используется как декоративное растение.

— Это могут быть аллеи, одиночные или групповые посадки, живые изгороди. Замечательно смотрится сложное сочетание туи с другими растениями. Низкорослые формы туи хороши для создания альпийских горок. Можно посадить одну тую, положить камень, посадить какое-то цветочное растение — и у нас получится рокарий. Или из туи можно выстригать различные фигурки — это называется топиарное искусство. Либо стрижкой сделать искусственный бонсай — туя тоже для этого годится.

Как правильно посадить тую?

Чтобы подчеркнуть декоративные качества туи, нужно соблюдать некоторые нюансы при посадке.

— Прежде всего надо учитывать экологические требования самого растения. Туя влаголюбивая, не теневыносливая, ей нужна освещенность. Если вы ее посадите у стены дома, да еще и с северной стороны, то, конечно, это нехорошо. Также надо учитывать ее размеры, то есть габитус. В живую изгородь мы сажаем туи через 60 см друг от друга, колоновидную с узкой кроной — гуще, а если создаем композицию, то отступаем 3 метра и более.



Фото с сайта pixabay.com

Еще один момент: при посадке надо соблюдать правило композиции.

— Руководствуйтесь правилом «золотого сечения», чтобы высота композиции и расстояние растений друг от друга было один к трем, в процентном соотношении — 30% и 60%. К примеру, если у вас небольшая площадочка, а вы высадили огромное дерево туи — ясное дело, оно закроет все. Поэтому надо все соизмерять один к трем. Это общее правило.

А вот по поводу сочетания туи с другими растениями ограничений нет.

— Я не знаю растений, которые не сочетаются с туей. Ее можно сажать с чем угодно — нет никаких запретов. А тем более если посадить растения на расстоянии друг от друга, то, конечно, все будет нормально.

А еще не поздно сажать?

Чтобы с туями было меньше хлопот в уходе, их надо высаживать в определенное время года.

— Вообще, никаких особенных правил посадки туи нет. Высаживать ее надо тогда, когда почва уже оттаяла. В противном случае растение может пострадать от весенних ожогов: бывают периоды, когда солнце светит, а почва еще замерзшая, влаги растению взять неоткуда. Обычно благоприятное время для высадки наступает с середины апреля. В этом году можно было начинать с марта. Сейчас тоже можно, и лучше успеть к середине мая, а если жара установится, то сажать вообще нежелательно. Можно и позже, но тогда придется больше усилий приложить в уходе. Еще хорошо высаживать ранней осенью, чтобы туя успела приняться.



Фото с сайта pixabay.com

При высадке важно учитывать и фазы роста растения.

— Если туя уже пошла в рост, это плоховато. Потому что когда тую выкапываем из питомника, обрезаем растущие корешки, им потом приходится восстанавливаться. У лиственных растений видно, что почки набухают, по туе это не так заметно.

Но есть более простой вариант.

— Тую многие выращивают в контейнерах. Если вы купили такую тую, то пересаживать ее можно в любую пору года. Потому что не нарушается корневая система. В этом случае просто достали из контейнера и посадили. А можно и вовсе не пересаживать. Такие контейнеры часто выставляют на мероприятиях, особенно в городе. Принесли тую в контейнере из питомника — расставили. Мероприятие закончилось — убрали.

А как ухаживать?

Эксперт предостерег и от основных ошибок в уходе.

— Самая распространенная ошибка — полив. Либо недостаточный, либо избыточный. Бывает так: купили растение в контейнере, казалось бы, все хорошо. Посадили. Ямку сделали небольшую, а почва тяжелая, глинистая. И поливаем, стараемся. А туя погибла. Что произошло? Слишком много поливали. Вода не впитывалась в глинистую почву — и корни загнили. Другая крайность — сухость. Конечно, не стоит поливать, чтобы влага стояла в лунке. Не нужно поливать каждый день — раза в неделю достаточно. На дождь, кстати, не всегда можно надеяться. Бывает, он прошел, а вода в почву, если она тяжелая, не впиталась. А корни у туи поверхностные, неглубокие, поэтому она чувствительна к атмосферным осадкам. Это не как у сосны, корни которой проникают глубоко и могут достигать грунтовых вод.

Если саженец туи — из питомника, особенно зарубежного, он изнеженный, и кроме полива его нужно и притенить. Потому что в питомнике был капельный полив плюс сверху — дождевание, и влага впитывалась не только через корни, но и через хвою.



Фото с сайта pixabay.com

Еще любители совершают ошибки в стрижке.

— К примеру, туя выросла 10 метров и вы ее решили снизить, крону постричь. Но стрижка должна быть своевременная, на нужной высоте, если вы создаете изгородь. Конечно, в таком случае дерево будет болеть. Да, бывают у туи различные болезни, но не настолько серьезные. В целом мы не относим тую к капризным или сложным культурам.

И последний нюанс — подкормка.

— Туя — дикое растение. Поэтому не должно быть избытка удобрений, не надо их сыпать в посадочные ямы — от этого может быть ожог нежных корневых волосков. Вообще, надо смотреть, какая у вас почва. Если песчаная или супесчаная, то ее нужно заправить плодородной землей, а в дальнейшем весной мульчировать приствольные круги, в которые не помешает положить компост, то есть что-то органическое.

В заключение Игорь Горонович отмечает:

— Туя может удовлетворить любое ваше желание. По высоте, по окраске хвои, по форме кроны. Кроме того, ее можно стричь. Поэтому мало какое растение может конкурировать с этим деревом.

А во сколько обойдется озеленение туями?

Туя считается недорогим декоративным растением. Для наглядности приведем цены.

В магазине Ботанического сада туя западная колоновидная стоит 7 рублей 68 копеек, туя западная «Смарагд» — столько же, туя западная шаровидная — 5 рублей 64 копейки.

В садовом центре одного из строительных гипермаркетов туя «Смарагд» стоит 3 рубля 27 копеек, туя западная Columna (колоновидная) — 11 рублей 57 копеек, туя западная Danica (шаровидная) — 8 рублей 99 копеек.

В одном из интернет-магазинов мы нашли и такие цены: туя «Даника» — 40 рублей, туя «Смарагд» — 58 рублей, туя колоновидная «Колумна» — 200 рублей.

Цена сильно зависит от высоты и диаметра кроны. Влияет и то, с открытой корневой системой саженец или с закрытой, а также другие факторы.