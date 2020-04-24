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Цена на нефть снова выросла

24.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цена на нефть Brent выросла в ходе торгов на Лондонской биржей ICE в пятницу, 24 апреля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 05:44 по московскому времени фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года стоил 22,40 доллара, показав рост на 5,02 процента.


20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Это случилось в последний день торгов данным контрактом. Произошедшее объяснялось стремлением трейдеров избавиться от лишних объемов в условиях падения спроса и нехватки хранилищ, пишет lenta.ru
 
 
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Цена на нефть Brent выросла в ходе торгов на Лондонской биржей ICE в пятницу, 24 апреля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
 
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