|
Тест на интеллект. Проверьте себя
Источник материала: Tut.by
Даже если мы понимаем, что до уровня Эйнштейна нам далековато, считать себя глупыми не очень хочется. Иногда полезно — для дальнейшего развития, но… Может быть, ваш интеллект и так весьма прокачан? Давайте проверим прямо сейчас: мы собрали разные задачки и вопросы в один тест-проверку.
У нас есть и другие тесты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашем тесте на интеллект вопросы несложные, так что не бойтесь облажаться! Главное - быть внимательными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)