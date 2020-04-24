Тест на интеллект. Проверьте себя

Источник материала: Tut.by

Даже если мы понимаем, что до уровня Эйнштейна нам далековато, считать себя глупыми не очень хочется. Иногда полезно — для дальнейшего развития, но… Может быть, ваш интеллект и так весьма прокачан? Давайте проверим прямо сейчас: мы собрали разные задачки и вопросы в один тест-проверку.