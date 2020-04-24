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Тест на интеллект. Проверьте себя

24.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже если мы понимаем, что до уровня Эйнштейна нам далековато, считать себя глупыми не очень хочется. Иногда полезно — для дальнейшего развития, но… Может быть, ваш интеллект и так весьма прокачан? Давайте проверим прямо сейчас: мы собрали разные задачки и вопросы в один тест-проверку.

У нас есть и другие тесты

 
 
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В нашем тесте на интеллект вопросы несложные, так что не бойтесь облажаться! Главное - быть внимательными.
 
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