Единый день безопасности дорожного движения проходит на территории района

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Открой сезон без нарушений!» проходит сегодня, 24 апреля, на территории Несвижского района

Мотоциклы и мопеды являются способом активного отдыха или хобби, а для кого-то — транспортом, необходимым для работы и жизни. Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта.

Проверки по фактам ДТП показали, что основными факторами, оказывающими влияние на тяжесть последствий, являются отсутствие водительских прав у мотоциклистов, а значит и опыта вождения, лихачество и превышение скорости, несоблюдение требований к использованию мотошлемов. В отличие от водителей других транспортных средств, водители мотоциклов куда менее защищены от различных аварийно-опасных ситуаций. Если человек, управляющий легковым или грузовым автомобилем, защищен металлической конструкцией кузова, то водителя мотоцикла от дороги и возникших на ней неожиданных препятствий отделяет только одежда и средства индивидуальной защиты. Поэтому прежде, чем сесть за руль мотоцикла, нужно вспомнить о своей безопасности и надеть все необходимые принадлежности, служащие для защиты во время езды от всяческих непредвиденных ситуаций, поскольку исход событий может быть разным.

С начала года на автодорогах Минской области уже с участием водителей двухколесных механических транспортных средств произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 мотоциклиста погибли, 4 получили травмы различной степени тяжести. В 2 ДТП виновны сами мотоциклисты.

Так, 25 марта днем на въезде в Солигорск 25-летний мест-ный житель не справился с управлением мотоцикла «Ямаха», упал с мотоцикла и столкнулся с рейсовым автобусом. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Мотолюбитель, не имел прав соответствующей категории, на тот момент обучался в автошколе.

28 марта, около 17.25, на перекрестке неравнозначных дорог водитель 1962 г.р., управляя автомашиной «Ниссан», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мотоциклу под управлением 30-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Мотоциклист от полученных телес-ных повреждений погиб на месте происшествия, пассажир мотоцикла 1986 г.р. с телесными повреждениями госпитализирована.

14 апреля, около 13.30, в Смолевичском районе на 379-м км автодороги Брест — Минск — граница Российской Федерации 32-летний водитель мотоцикла столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАЗ» с прицепом. Грузовик сопровождал спецтехнику при нанесении дорожной разметки. В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств, 24 апреля Госавтоинспекция Минщины проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Открой сезон без нарушений!».

Если вы устали, не выспались — исключите поездку, т.к. в случае непредвиденных ситуаций на дороге ваши реакция и внимание могут вас подвести.

Безопасность езды на мотоцикле обеспечивается, конечно, прежде всего водительским мастерством, умением избегать аварийных ситуаций, способностью сразу найти правильный выход, если такая ситуация всё же возникла. ГАИ Несвижского РОВД настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и желает безопасного пути и попутного ветра!

«НН».