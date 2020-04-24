ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Единый день безопасности дорожного движения проходит на территории района

24.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Открой сезон без нарушений!» проходит сегодня, 24 апреля, на территории Несвижского района

Мотоциклы и мопеды являются способом активного отдыха или хобби, а для кого-то — транспортом, необходимым для работы и жизни. Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта.

Проверки по фактам ДТП показали, что основными факторами, оказывающими влияние на тяжесть последствий, являются отсутствие водительских прав у мотоциклистов, а значит и опыта вождения, лихачество и превышение скорости, несоблюдение требований к использованию мотошлемов. В отличие от водителей других транспортных средств, водители мотоциклов куда менее защищены от различных аварийно-опасных ситуаций. Если человек, управляющий легковым или грузовым автомобилем, защищен металлической конструкцией кузова, то водителя мотоцикла от дороги и возникших на ней неожиданных препятствий отделяет только одежда и средства индивидуальной защиты. Поэтому прежде, чем сесть за руль мотоцикла, нужно вспомнить о своей безопасности и надеть все необходимые принадлежности, служащие для защиты во время езды от всяческих непредвиденных ситуаций, поскольку исход событий может быть разным.

С начала года на автодорогах Минской области уже с участием водителей двухколесных механических транспортных средств произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 мотоциклиста погибли, 4  получили травмы различной степени тяжести. В 2 ДТП виновны сами мотоциклисты.

 Так, 25 марта днем на въезде в Солигорск 25-летний мест-ный житель не справился с  управлением мотоцикла «Ямаха», упал с мотоцикла и столкнулся с рейсовым автобусом. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Мотолюбитель, не имел прав соответствующей категории, на тот момент обучался в автошколе.

28 марта, около 17.25, на перекрестке неравнозначных дорог водитель 1962 г.р., управляя автомашиной «Ниссан», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мотоциклу под управлением 30-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Мотоциклист от полученных телес-ных повреждений погиб на месте происшествия, пассажир мотоцикла 1986 г.р. с телесными повреждениями госпитализирована.

14 апреля, около 13.30, в Смолевичском районе на 379-м км автодороги БрестМинск — граница Российской Федерации 32-летний водитель мотоцикла столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАЗ» с прицепом. Грузовик сопровождал спецтехнику при нанесении дорожной разметки. В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств, 24 апреля  Госавтоинспекция Минщины проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Открой сезон без нарушений!».

Если вы устали, не выспались — исключите поездку, т.к. в случае непредвиденных ситуаций на дороге ваши реакция и внимание могут вас подвести.

Безопасность езды на мотоцикле обеспечивается, конечно, прежде всего водительским мастерством, умением избегать аварийных ситуаций, способностью сразу найти правильный выход, если такая ситуация всё же возникла. ГАИ Несвижского РОВД настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и желает безопасного пути и попутного ветра!

«НН».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Открой сезон без нарушений!» проходит сегодня, 24 апреля, на территории Несвижского района Мотоциклы
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест на интеллект. Проверьте себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика