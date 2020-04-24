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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма

24.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной.

Как сообщил начальник ОГАИ Несвижского РОВД  майор милиции Владимир Казакевич, на территории Минской области зарегистрировано увеличение количества ДТП с участием детей.

Так за 3 месяца 2020 года всего зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий (2019 г. — 112), в которых погибли 30 человек (2019 г. — 19), были ранены 154 (2019 г. —113). Среди зафиксированных фактов 14 ДТП на счету водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения (2019 г. — 13). За три месяца  текущего года 20 ДТП произошло с участием несовершеннолетних (2019 г. — 7), пострадал 21 ребенок. В восьми случаях дети находились в транспорте в качестве пассажиров. 9 детей-пассажиров получили травмы. 12 детей стали участниками аварий в качестве пешеходов.

Одно ДТП произошло в Минском районе 27 марта около 7.30 утра вблизи д. Комсомолец. Водитель автомобиля «Лада Веста» 1979 г.р. при движении отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на мать и дочь, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходов отбросило на стоящий встречный автомобиль, водитель которого остановился, чтобы пропустить участников дорожного движения. Обе пострадавшие были госпитализированы.

15 марта в Солигорском районе в вечернее время водитель  1986 г.р., управляя автомобилем «Опель Рекорд», не уступил автомобилю «Рено», двигавшемуся по главной дороге. Во время столкновения в «Опеле» находился несовершеннолетний пассажир, который не был пристегнут ремнями безопасности. Мальчик, 2008 года рождения был госпитализирован с травмами.

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им примером на дороге! Не оставляйте их без присмотра. Световозвращающие элементы на одежде, обуви — всё это поможет водителю заранее обратить на ребенка внимание, а значит, водитель будет иметь возможность предпринять меры для торможения или экстренной остановки.

Особая тема — мобильные телефоны и наушники. Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части,  не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! И конечно же, почаще напоминайте детям, как вести себя на дороге и в транспорте.

«НН».

 


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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. Как сообщил начальник ОГАИ Несвижского РОВД  майор милиции...
 
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