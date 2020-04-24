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У студентов-медиков появится еще одно общежитие. Где построят?
Источник материала: Партизан
Прямая линия со студентами, проживающими в общежитии № 6 Белорусского государственного медицинского университете, состоялась вечером 23 апреля в администрации Московского района.
Один из вопросов касался проживания студентов.
— Такой вопрос действительно стоял: ректор БГМУ планировал строительство еще одного общежития. Площадка для этого есть – около медуниверситета, недалеко от Студенческой деревни, —
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Прямая линия со студентами, проживающими в общежитии № 6 Белорусского государственного медицинского университете, состоялась вечером 23 апреля в администрации...
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