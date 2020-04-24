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У студентов-медиков появится еще одно общежитие. Где построят?

24.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прямая линия со студентами, проживающими в общежитии № 6 Белорусского государственного медицинского университете, состоялась вечером 23 апреля в администрации Московского района.



 Один из вопросов касался проживания студентов. 

— Такой вопрос действительно стоял: ректор БГМУ планировал строительство еще одного общежития. Площадка для этого есть – около медуниверситета, недалеко от Студенческой деревни, — ответил В. Брель.
 
 
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Прямая линия со студентами, проживающими в общежитии № 6 Белорусского государственного медицинского университете, состоялась вечером 23 апреля в администрации...
 
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