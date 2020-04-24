Какой хороший вид транспорта – велосипед!

Не надо ему топливо или какая-то подзарядка. Удобный друг двухколесный, юркий, ему достаточно даже узкой тропинки, чтобы, не сбавляя скорость, быстро преодолевать расстояния. К тому, транспорт экологически чистый, безвредный для окружающей среды. И в эксплуатации очень даже привлекательный. Словом, «сядешь и просто нажимаешь на педаль»!

Сегодня уже многие смолевичане вполне освоили этот вид транспорта, активно его используют в повседневной жизни, в прогулочных поездках. В городе есть места, оборудованные для стоянки велосипедов, пока их хозяева решают свои дела. Как видим, велосипедисты двумя колесами проголосовали за широкое использование своих железных коней.

Но есть одно «но». Не всегда с восторгом встречают велосипедистов пешеходы. Как-то не очень уютно чувствует себя прохожий, когда на узком тротуаре вдруг, неслышно шурша шинами, из-за спины выезжает велосипед, едва ли не касаясь идущего впереди человека. Чуть в сторону идущий или едущий – и возможно столкновение и травмы, и другие неприятности. Чтобы избежать подобных «встреч», велосипедисту желательно использовать какие-либо предупреждающие звонки, звуки или другие методы. Было бы спокойней на наших дорогах.

Корр. «КС».