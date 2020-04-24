Сегодня по всей стране проходит республиканский субботник. Активно включились в данное мероприятие и жители Смолевиччины, решив провести в этот день еще и районный субботник.

Кто-то находится на своем рабочем месте, кто-то осуществляет благоустройство и приводит в порядок территории населенных пунктов, мемориалы и памятники воинской славы, надмогильные сооружения на воинских захоронениях, ведь Беларусь сегодня в ожидании великого праздника – Дня Победы.

Решением Смолевичского райисполкома от 21 апреля за №958 создана рабочая группа по проведению субботника. во главе с первым заместителем председателя райисполкома Русланом Михалевичем, определен объем работ.

Рекомендовано заработанные на рабочих местах в день проведения республиканского и районного субботников денежные средства в объемах, определенных работниками, в том числе работниками, работа которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечислять на счет райисполкома ВУ 5ЗАКВВ 36410000006726200000 УНП 600014139 БИК АКВВВУ 2Х ЦБУ №621 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Смолевичи, ОКПО 04064735.

Денежные средства будут направлены на благоустройство и озеленение города Смолевичи и Смолевичского района, проведение районных мероприятий, а также мероприятий, проводимых на базе Смолевичского района, укрепление материально-технической базы государственных учреждений города и района, ремонт культовых сооружений, благоустройство и озеленение (приобретение многолетних растений и цветов) прилегающих территорий, санитарную очистку, приобретение вертикальных композиций для декораций, проведение работ по обследованию и очистке акватории пляжей, устройство системы видеонаблюдения, изготовление и приобретение информационной продукции, проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря.

Субботник – дело нужное, дело добровольное.

Корр. «КС».