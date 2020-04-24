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«Дома срач, кран потек, до зарплаты полторы недели. Куда еще и этот катаклизм?» Мнение о пандемии и бывших

24.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Катаклизм приходит всегда не вовремя.

Обычно мы планируем свою жизнь по возрастающей кривой. В этом месяце съезжу во Францию, в следующем куплю сумку и пачку печенья, потом — абонемент в спортзал (печенье нужно выбегать), а дальше выйду замуж. Ах да, катаклизм… Его отложу на август — там будет премия и полторы недели отпуска, можно будет пересидеть проблемы на финансовой подушке.

Но выходит не так, как хочется, а как всегда — хаотично. Сумка покупается не та и гораздо позже, замуж переносится на 2087 год, а финансовая подушка худеет из-за желания намазать лицо и любимую задницу дорогущим кремом.

И в череде этого привычного безобразия случается катаклизм.

Он стучит в наш дом, когда мы спросонья варим кофе, и заходит, как к себе домой.

— Привет, родная, а я к тебе! — говорит он, снимая ботинки, и вваливается в наше личное пространство как тот бывший — нежданный и напористый.

— В смысле? Почему без предупреждения? Чего не набрал? Я не ждала. Ты у меня на август запланирован.

— А я, девочка моя, всегда так. Прихожу, когда казалось, что вот-вот, совсем чуть-чуть — и будет счастье. И все порчу.


Скриншот из фильма «Гуляй, Вася!»

И мы смотрим на эту незваную проблему и теряемся. Ведь дома срач, кран потек, до зарплаты полторы недели и места для жизненного геморроя нет. Куда его? Он не помещается ни в наше перспективное будущее, ни на наш гостевой диван. Все идет по бороде или и того хуже — по женскому проходу.

— Послушай, Катаклизм, но я не понимаю, что с тобой делать. У меня нет на тебя сил, времени и желания.

— Знаю-знаю. Ты что думаешь, ты у меня первая? Я только за этот март треть планеты обошел, плотный график! Я сейчас востребованнее, чем Санта. И могу тебе сказать, что только сотня человек меня сильно ждали и радовались мне. Такие: «Ура! Вирус!».

— Кто эта сотня? Городские сумасшедшие, ожидающие инопланетного захвата?

— Та нет. Производители медицинских масок и режиссер фильма «Заражение». Последний, бедняга, хотел уже идти на курсы IT, чтобы копеечку заработать, теперь думает, что он перерождение Ванги. Хочет открыть свой астрологический и маникюрный кабинет.

— А маникюрный-то зачем?

— Однажды Катаклизм (то есть я) придет и к нему. А ноготки девушки будут делать всегда. Предусмотрительный, чертяка.

— И что теперь со мной будет?

— Интересное! Я сломаю твои туристические планы, устрою панику, урежу твой доход и не позволю ходить тебе на свидания и трогать руками лицо. Словом, я стану тебе матерью, крепись.

Катаклизм остается с нами, и кажется, что земля уходит из-под ног.

Такие ощущения последний раз мы испытывали, когда первый раз пробовали дешевый портвейн в 16 лет: все плывет, горизонт туманный, хочется рыгать и плакать под треки МакSим.


Скриншот из клипа «Знаешь ли ты»

Как быть? Куда бежать? Чем грести, чтобы доплыть, а не сломать весло об собственную карму?

Непонятно. Но нам приходится мириться с реальностью и подстраиваться под обстоятельства.

Сначала Катаклизм нас бесит и пугает, потом мы злимся, что он пришел и вечно портит настроение, а потом миримся с ним. Даже начинаем дружить: выпивать на кухне, перекладывать на него все свои проблемы и грубо подшучивать. Будто всю жизнь вместе, душа в душу.

А Франция? Какая Франция? Разве хотелось? Что мы там не видели. Нам с Катаклизмом даже уютно: сидим в пижаме, зашили трусы, едим гречку с видом на хрущевку. Свыкаемся.

А потом в один прекрасный день Катаклизм уходит.


Скриншот из фильма «Я худею»

— Ты куда?!

— Я все, девочка моя. Теперь сама.

— Как же так?! А с кем мне теперь грустить?

— Езжай во Францию. Отстань. У меня еще куча дел — нужно направить астероид на планету.

— И когда ты вернешься? В августе?

— Когда ты будешь этого совсем не ждать. Не провожай.

И жить становится лучше. И мы снова планируем большое и тратимся на маленькое. Ведь в этом и смысл: думать о хорошем, чтобы не сойти с ума, когда придет плохое. Постелем Катаклизму в гостиной — пусть лежит. Он с нами не навсегда. Он уйдет.

 
 
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Обычно мы планируем свою жизнь по возрастающей кривой. В этом месяце съезжу во Францию, в следующем куплю сумку и пачку печенья, потом - абонемент в спортзал...
 
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