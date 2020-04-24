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Могилевский активист пожаловался в милицию на коммунистов за митинг около памятника Ленина

24.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Хамратов требует привлечь участников массового мероприятия к административной ответственности.



В день 150-летнего юбилея рождения Владимира Ленина члены Коммунистической партии Беларуси (КПБ), партии «Справедливый мир», а также представители общественных объединений Могилева провели митинг в центре города перед памятником Ильичу.

В мероприятии участвовало около 15 человек, несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения не проводить и не посещать публичные мероприятия. В основном к памятнику «вождя пролетариата» пришли люди пожилого возраста.

Как сообщает "Могилевская весна", активист Александр Хамратов отреагировал на митинг заявлением в Ленинский РОВД. По мнению активиста, организаторы и участники нарушили действующее законодательство о массовых мероприятиях.

— Открытая демонстрация флагов и растяжек с указанием на принадлежность к КПБ, позерство перед фотокамерами – это ничто иное, как массовое мероприятие, — считает Хамратов. – Из представленных фото видно, что на митинге отсутствовали «скорая помощь», милиция и коммунальщики.

Закон «О массовых мероприятиях» и одноименное решение Могилевского горисполкома вынуждают организаторов заключать договор о платных услугах с вышеуказанными службами. Поскольку на митинге они отсутствовали, Хамратов посчитал это нарушением законодательства и попросил Ленинский РОВД провести проверку и наказать виновных.

— Я надеюсь, что милиция не станет утверждать, что приход с флагами и коммунистической символикой группы людей – это не массовое мероприятие. Ведь тогда оппозиция, которую так не любит президент Лукашенко и подначальная ему милиция и КГБ, возьмет себе такие мероприятия как пример, — иронично отметил Хамратов.
 
Теги: Могилев
 
 
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Александр Хамратов требует привлечь участников массового мероприятия к административной ответственности.
 
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