Могилевский активист пожаловался в милицию на коммунистов за митинг около памятника Ленина









В день 150-летнего юбилея рождения Владимира Ленина члены Коммунистической партии Беларуси (КПБ), партии «Справедливый мир», а также представители общественных объединений Могилева провели митинг в центре города перед памятником Ильичу.





В мероприятии участвовало около 15 человек, несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения не проводить и не посещать публичные мероприятия. В основном к памятнику «вождя пролетариата» пришли люди пожилого возраста.





"Могилевская весна" , активист Александр Хамратов отреагировал на митинг заявлением в Ленинский РОВД. По мнению активиста, организаторы и участники нарушили действующее законодательство о массовых мероприятиях. Как сообщает, активист Александр Хамратов отреагировал на митинг заявлением в Ленинский РОВД. По мнению активиста, организаторы и участники нарушили действующее законодательство о массовых мероприятиях.





— Открытая демонстрация флагов и растяжек с указанием на принадлежность к КПБ, позерство перед фотокамерами – это ничто иное, как массовое мероприятие, — считает Хамратов. – Из представленных фото видно, что на митинге отсутствовали «скорая помощь», милиция и коммунальщики.





Закон «О массовых мероприятиях» и одноименное решение Могилевского горисполкома вынуждают организаторов заключать договор о платных услугах с вышеуказанными службами. Поскольку на митинге они отсутствовали, Хамратов посчитал это нарушением законодательства и попросил Ленинский РОВД провести проверку и наказать виновных.





— Я надеюсь, что милиция не станет утверждать, что приход с флагами и коммунистической символикой группы людей – это не массовое мероприятие. Ведь тогда оппозиция, которую так не любит президент Лукашенко и подначальная ему милиция и КГБ, возьмет себе такие мероприятия как пример, — иронично отметил Хамратов.