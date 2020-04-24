ПОЗАРИЛСЯ НА ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО

В милицию обратилась минчанка 1944 г.р. и сообщила, что неустановленное лицо путем свободного доступа проникло в ее дачный дом, расположенный в деревне Домашаны, и похитило имущество на общую сумму 80 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что кражу совершил ранее судимый минчанин 1986 г.р.

Со слов заместителя начальника Смолевичского РОВД по ИРиКО подполковника милиции Дениса Бриневца, за такое правонарушение законом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

ДАЧНЫЕ ВОРЫ НЕ СИДЯТ БЕЗ ДЕЛА

Смолевичским РОСК возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

В первом случае уголовное дело возбуждено по поступившему заявлению от минчанина. Мужчина сообщил, что неизвестный, повредив замок, проник в его дачный дом вблизи деревни Скураты и похитил бензотриммер и два удлинителя на сумму 240 рублей.

Еще одна дачная кража совершена вблизи деревни Гончаровка. Здесь неизвестный вор проник на участок минчанина и украл садовые качели стоимостью 300 рублей.

Правоохранителями проводятся мероприятия по установлению личностей воров.

«ОТБЛАГОДАРИЛА» ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО

Безработная жительница Жодино 1985 г.р. находилась в гостях у жителя агрогородка Будагово. Уходя, женщина «прихватила» мобильный телефон хозяина стоимостью почти 300 рублей. Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело.

Как отметил заместитель начальника Смолевичского РОВД начальник МОБ подполковник милиции Александр Игнатович, за такое правонарушение законом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

ХУЛИГАН БУДЕТ НАКАЗАН

27-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель деревни Гончаровка, находясь дома у односельчанина, беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно нанес ему не менее пяти ударов неустановленным предметом в область лица и тела, чем причинил последнему телесные повреждения.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь.

ВЫПИЛИ, ПОДРАЛИСЬ… ТЕПЕРЬ В ТЮРЬМУ?

Безработный житель агрогородка Слободка Н., 1973 г.р., находился в гостях у товарища О. в деревне Пристромы. После совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, Н. умышленно нанес хозяину не менее десяти ударов руками по туловищу. Пострадавший доставлен в больницу.

По словам начальника Смолевичского РОВД полковника милиции Виталия Харлапова, за такое правонарушение предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

ПОХИТИЛ ДЕНЬГИ

В Смолевичский РОВД обратился смолевичанин и сообщил, что неустановленное лицо, используя персональные данные его утерянной ранее платежной банковской карточки, путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации, похитило денежные средства на сумму 47 рублей.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РБ.

Как отметил заместитель начальника Смолевичского РОВД начальник криминальной милиции Сергей Слепнев, за такое правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.