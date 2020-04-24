Авария, произошедшая 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, является одной из наиболее крупных катастроф современности. Она затронула судьбы миллионов людей, проживающих на огромных территориях. До сих пор не представляется возможным оценить весь объем и последствия чернобыльской катастрофы.

В целях защиты прав и интересов граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, эвакуированных, отселенных, самостоятельно выехавших на новое место жительства с территории радиоактивного загрязнения, проживающих на указанной территории, и иных категорий граждан, 6 января 2009 года был принят Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее – Закон).

Одним из направлений социальной защиты вышеуказанной категории граждан являются вопросы пенсионного обеспечения.

В соответствии со статьей 32 вышеуказанного Закона пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий назначаются со снижением возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»:

принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году, – на 10 лет;

принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения) (кроме занятых в 10-километровой зоне), при условии наступления инвалидности независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства) – на 5 лет.

Статья 33 предусматривает назначение пенсий по возрасту гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий:

мужчинам – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет;

женщинам – по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет 6 месяцев.

Начиная с 1 января 2017 года указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.

Начиная с 1 января 2017 года возраст, дающий право на пенсию по возрасту в соответствии с частью первой настоящей статьи, повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения мужчинами 53 лет, женщинами 48 лет.

Согласно статье 34 Закона пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, назначаются в размере утраченного в связи с инвалидностью заработка (денежного довольствия), определенного за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, предшествовавших снижению (утрате) трудоспособности или прекращению работы, военной службы или службы, повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, соответствующем степени (проценту) утраты профессиональной трудоспособности.

Пенсии по случаю потери кормильца, умершего вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями (статья 35 Закона), назначаются в размере заработка (денежного довольствия) умершего кормильца, определенного за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, предшествовавших его смерти, либо за последние 12 месяцев работы, военной службы или службы, предшествовавших снижению (утрате) трудоспособности или прекращению работы, военной службы или службы, повлекших увечье или заболевание вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, за вычетом доли заработка (денежного довольствия), приходящейся на самого кормильца и лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих права на пенсию по случаю потери кормильца.

Статья 38 Закона определяет особенности исчисления стажа работы (выслуги лет) при назначении пенсии.

Время работы, военной службы или службы на эксплуатации Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента катастрофы до 31 декабря 1987 года засчитывается в стаж работы (выслугу лет) и в стаж, дающий право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 1, в трехкратном размере, а в период с 1 января 1988 года – в полуторном размере.

Время работы, военной службы или службы в зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения и на территориях, равнозначных им по уровню радиоактивного загрязнения в результате других радиационных аварий, с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий засчитывается в стаж работы (выслугу лет) в полуторном размере.

Статья 39 Закона предусматривает надбавки к пенсиям:

Гражданам, в отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, выплачиваются надбавки к получаемой пенсии в следующих размерах от минимального размера пенсии по возрасту:

инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет – 100 процентов;

инвалидам II группы – 75 процентов;

инвалидам III группы – 50 процентов.

Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции, пенсии повышаются на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту. Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы, а также гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года, пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

Установление статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – потерпевший), устанавливается решениями комиссии по установлению статуса гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее — Комиссия).

Установление статуса потерпевшего осуществляется после подачи гражданином заявления о выдаче ему удостоверения пострадавшего, подтверждающего право на льготы, установленные Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее – Закон). На заседании Комиссии рассматриваются документы, подтверждающие местожительство гражданина на территории радиоактивного загрязнения, с указанием места и периода проживания.

В течение пяти дней со дня подачи гражданином заявления о выдаче удостоверения уполномоченным органом направляется запрос о представлении документов, указанных выше, в государственные органы, иные организации, к компетенции которых относится выдача таких документов, либо в компетентный орган государства, из которого прибыл гражданин.

Граждане вправе самостоятельно представлять для рассмотрения на заседании Комиссии имеющиеся у них документы, а также иные документы, необходимые для установления им статуса потерпевшего.

Гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших на данную территорию после 1 января 1990 года для выдачи удостоверения и подтверждения права на льготы, установленные статьей 24 Закона, необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 1а, телефон 29963.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 29-4-95, 29-4-96.

Ольга КУЛИНКОВИЧ, заместитель начальника управления-начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.