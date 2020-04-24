Сложным испытанием в истории белорусского народа были годы Великой Отечественной войны. Особенно ярко летопись 1941-1945 годов отображается через конкретные судьбы миллионов людей.

В наши дни, в канун юбилея Победы, самое время оживить память о тех далеких события 75-летней давности.

О первых днях Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями наши земляки, в прошлом жители деревень Плиса и Верх-Озеро, Иван Петрович Кладов, Герман Петрович Кладов (связные партизанского отряда «Разгром» бригады «Разгром» Смолевичского района Минской области) и супруга Ивана Петровича — Зинаида Ивановна Кладова (Гнёт).

Из воспоминаний Ивана Петровича:

«В 1941 году мне было 12 лет. Жили мы большой семьей. 23 июня мы узнали, что Минск бомбят. Это было трудно осмыслить. Моя учительница Лидия Ивановна Яцкевич поручила мне отнести повестки трем призывникам. Взрослые были растеряны, но немцев в деревне еще не было. На третий день появились отступающие красноармейцы, но разговаривали они не по-русски. И тогда мы стали что-то соображать… Тогда же начались и первые бомбардировки, по эшелонам. В этих поездах находились беженцы. Сопротивление фашистским самолетам попытался оказать один единственный советский истребитель, но он был подбит. Увидев парашют в районе Журавщины, недалеко от дома учителя Павла Шимановича, мы гурьбой побежали туда, где и обнаружили живого летчика.

В середине следующего дня появилось несколько звеньев авиации. Я насчитал 7 звеньев по 3 самолета в каждом. Подумал сперва, что это наши. Они пролетели на небольшой скорости в сторону Жодино и вернулись, сделали круг и начали рассыпать какие-то черные предметы. Бомбы! Загорелось два эшелона с беженцами на железной дороге. Полыхала вся деревня от Комаровки до Заречья, до центральной усадьбы колхоза. Стали гореть дома наших односельчан: Шапко, Тихановичей, Крес, Василенков. Взрывы были мощные, страшные! Кто мог, побежал в лес. А самолеты все кружились и бомбили. Кто-то тянул на веревке корову. Я забежал в дом. Отец, участник гражданской войны, сидел растерянный. Я схватил одеяло, пальто и побежал в лес. Люди ложились на землю при приближении самолета. Бомбардировщики снижались так, что мы могли рассмотреть летчиков. Немцы не торопились, смаковали…

Впервые в жизни я увидел танки. Немецкие. Это была техника, разбитая в ходе боя на железнодорожной станции «Красное Знамя». Фашисты стянули эти танки в одно место и нам, ребятам, удалось их исследовать.

Немцы грабили население. Когда у нас забрали кабанчика, мама вместе с соседкой пошла к немецкому начальству и спросила: «Почему забрали нашего кабанчика? У меня дети…». А переводчик ей ответил: «Победитель может делать все, что хочет».

Из воспоминаний Зинаиды Ивановны:

«Когда бомбили деревню, я в это время была у соседей. Мы с подружкой сидели в доме и держали двери, но ударной волной от взрывов нас выбрасывало на улицу. И так повторялось несколько раз. Прибежал отец и рассказал нам, что женщине оторвало ноги. Он вытянул ее на улицу, но помочь никак не мог. И мы вместе с отцом побежали в лес. Пули свистели прямо у нас под ногами, но, к счастью, мы остались целы».

Из воспоминаний Германа Петровича:

«Мы только сели за стол обедать, я услышал монотонный гул моторов и выскочил на крыльцо. Стал считать самолеты. Когда самолеты стали сбрасывать бомбы, началась паника. Сознание подсказало, что надо бежать в лес. Я вернулся в хату, схватил за руки младших братьев — Колю и Мишу, и бабушка побежала с нами. Когда мы оглянулись на соседнюю деревню, увидели, как разлетаются бревна хаты нашей старшей сестры Нади. В ее дом попало три бомбы: погибли лошадь, поросята и все добро.

Вдруг, примерно метрах в двухстах, увидели стоящий на земле самолет, из которого шли два человека в черных комбинезонах. Бабушка сказала, что это немцы. Как только мы перешли дорогу, по нам открыли пулеметный огонь. Несколько раз мы падали, снова поднимались. Дождавшись темноты, пробрались в деревню, в которой уже ни одной живой души не было – все люди ушли в еловый лес. Мы решили идти туда же. Я сейчас уже не помню, на который день нашей жизни в лесу вдруг откуда ни возьмись появилась мама. В этот же день, поздно ночью, пришел отец, держа в руках одну рыбину. Но гостил он у нас не долго, а уходя, сказал, что скоро придет за нами.

Спустя некоторое время мы все же вернулись в деревню».

Иван Петрович и Зинаида Ивановна сейчас живут в Минске, а брат Герман Петрович приезжает из России в гости. Вот и сейчас они собрались вместе, в который раз переживая события тех дней…

Забыть нельзя … И вспоминать о том времени невозможно без слез…

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая старые раны.

Для нас и для истории воспоминания очевидцев – бесценны!

Татьяна ГРИБ, учитель истории ГУО «Плисская средняя школа им. В.А. Микулича».

НА СНИМКЕ: Иван Петрович Кладов, Зинаида Ивановна Кладова (Гнёт) и Герман Петрович Кладов (слева направо).

Фото из архива Плисской средней школы.