К этой теме люди будут возвращаться вновь и вновь, хоть прошло уже более трех десятков лет и проводится целенаправленная работа по преодолению последствий аварии. Слишком глубокий и болезненный след она оставила в человеческих судьбах. Чернобыль переводится как полынь, горечь которой еще долго будет будоражить память.

26 апреля 1986 года случилась страшная авария на атомной электростанции в Чернобыле, и смертельное облако накрыло огромные территории южной части Беларуси. Это были времена, когда официальные лица, боясь паники, не спешили своевременно проинформировать население о возможной угрозе здоровью и жизни людей. Но молва уже ползла, пугая и тревожа. Ведь никому практически с радиацией сталкиваться не приходилось, о ней знали лишь по далекой от нас трагедии японской Хиросимы.

1 мая 1986 года во время первомайской демонстрации в Смолевичах горожане уже передавали друг дружке весть об аварии на атомной станции, но никто еще и не подозревал, какую опасность для всех нас таило случившееся в украинском Чернобыле.

Тревога усиливалась, когда в пионерские лагеря, расположенные в нашем районе недалеко от деревни Волма, начали прибывать автобусы с маленькими жителями из населенных пунктов юга Беларуси, подвергшихся радиационному загрязнению. Заведующий идеологическим отделом Смолевичского райкома партии Владимир Николаевич Лемеш был одним из наиболее активных представителей смолевичских организаций, которые принимали малышей, прибывающих из подвергнувшихся опасности районов. Он встречал автобусы, на руках переносил уставших от дороги малышей, оторванных от родителей и близких людей, понимал, что это вынужденная мера, детей надо было спасать.

Многие районные организации и структуры дружно отозвались на беду. На ликвидацию последствий аварии в Чернобыль были направлены из района отряды водителей, сотрудников правоохранительных органов и МЧС, других специалистов. В райкоме партии и райисполкоме постоянно держались на контроле и оперативно решались все вопросы, связанные с аварией, — поставка техники и людских ресурсов, другая помощь.

Наталья Степановна Вербицкая, корреспондент нашей газеты, была еще совсем ребенком, когда над ее родиной – деревней на Гомельщине – нависла чернобыльская беда.

— В те дни стояла солнечная погода, небо было чистым, — рассказывает Наталья. — А мы, дети, устраивали бесконечные игры на улице, на воздухе, не думая, насколько это опасно для здоровья. Ведь у радиации нет ни цвета, ни запаха, она не видна глазу. Все заволновались только, когда появились сообщения об аварии и мерах предохранения от ее последствий. Наш Лоевский район считался менее загрязненным, первоочередному отселению жителей не подпадал, но у всех на душе было тревожно. Однажды в нашей местности выпали какие-то непонятные осадки – все вокруг было усеяно словно цветочной пыльцой. Последствия аварии сказались на здоровье многих моих земляков. Безвременно ушла из жизни и моя мама.

Ольга Ивановна Борисенко до аварии жила в деревне Глинище Хойникского района, на родине белорусского писателя-классика Ивана Мележа.

— В нашей семье было четверо детей, маленькой Насте всего четыре годика. Сердце болело за их здоровье и будущее. У Насти появились серьезные проблемы со здоровьем. Наши места считались зоной свободного отселения. И именно из-за детей мы с мужем решились на переезд. Смолевичи выбрали совершенно случайно. Нас здесь приветливо приняли. Бывший директор агрофирмы «Рассвет» Леонид Петрович Петров предложил моему Григорию Иосифовичу (он ветврач по специальности) работу, а через полгода и благоустроенное жилье в новом доме. Уезжать из родных мест было очень тяжело. Казалось, у нас там и аисты не такие, и лес другой – ведь кругом болотистая равнина. Но время лечит. Здесь, на Смолевиччине, мы и детей вырастили, и друзей обрели, места стали уже родными и близкими. Я и родителей сюда забрала. А в Глинище ездим лишь изредка, чтобы навестить могилы родственников.

Смолевиччина приняла многих переселенцев из загрязненных районов. На территории района по государственной программе было организовано строительство нескольких жилых поселков для потерпевших от аварии на ЧАЭС. Из загрязненных мест в район приехали десятки семей, которым нужно было помочь обжиться, получить работу, устраивать свою жизнь дальше.

Одними из первых большую группу «чернобыльцев» встречали в хозяйстве «Шипяны». Несколько улиц новеньких благоустроенных коттеджей выросло там за короткое время. Люди получили работу в местной сельхозорганизации, смогли устроиться на работу в других коллективах.

В деревню Барсуки (ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита») переселились семьи братьев Журавских. Юрий Адамович и Валентин Адамович устроились в хозяйство механизаторами. Людмила Иосифовна Журавская работала диспетчером, а потом возглавила профсоюзную организацию предприятия. В числе первых переселенцев приехали в хозяйство семьи Матвеенко, Арловых, Саренковых, Петр Иванович Матвеенко сразу проявил себя и как классный водитель, и как опытный комбайнер. Его жена Нина Кузьминична хорошо справлялась с обязанностями заведующей зерноскладом. Ева Викторовна Арлова возглавила молочно-товарную ферму. Галина Николаевна Саренкова заняла должность старшего бухгалтера, ее муж Николай Васильевич – водителя-международника.

Улицы «чернобыльцев» есть во многих населенных пунктах нашего района. Пенсионеры Валентина Васильевна и Константин Петрович Коваленко поселились в Смолевичах. Из чернобыльской зоны приехали в наш город семьи Шпаковских и Бутиных. Тамара Федоровна Шпаковская работала заместителем председателя Смолевичского райисполкома, Григорий Александрович Шпаковский, заслуженный строитель республики, был директором ЗАО «ПМК-228». Петр Георгиевич Бутин несколько лет возглавлял Смолевичский райисполком. Орешницкий ФАП возглавила переселенка Надежда Ивановна Половинская, Екатерина Евлампиевна и Анатолий Александрович Сеньковы новым местом жительства выбрали деревню Орешники…

Этот список очень объемный. Пожалуй, в каждом сельскохозяйственном предприятии района среди передовиков производства можно встретить имена переселенцев из чернобыльской зоны. Это очень трудолюбивые, талантливые, ответственные работники, отзывчивые, порядочные и доброжелательные люди, рачительные хозяева, надежные друзья. Многие из них привезли с собою удивительно красивые и привлекательные традиции, обряды, народное творчество, богатый фольклорный материал белорусского Полесья, что обогатило и разнообразило культурную жизнь нашего региона.

В Республике Беларусь, которая после развала Союза, осталась один на один с огромной бедой, все эти годы проводится большая и многогранная работа по преодолению последствий атомной аварии. Пострадавшие районы постоянно находятся под пристальным вниманием Президента и Правительства Беларуси, на возвращение их к нормальной и безопасной жизни выделяются нужные средства, создаются новые рабочие места, благоустраиваются населенные пункты, тысячи гектаров обновленной пашни уже дают полноценные урожаи сельскохозяйственных культур. В Гомеле построен и действует современный лечебный комплекс…

Жизнь продолжается. Раны, нанесенные Чернобылем, на земле и в человеческих душах, конечно, еще долго будут заживать. Кому-то продолжает сниться отцовская груша в старом саду, мамины бархатцы под окном, болит сердце о родных людях, безвременно ушедших в мир иной из-за коварной радиации. И все же самое трудное и страшное уже позади, люди справились с бедою. Ведь ростки жизни сильнее катастрофы.

Э.ПОТАПЧИК.

Фото из архива редакции.