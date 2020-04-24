Григорий ТРОФИМЕНКОВ. Сторонником обязательного присутствия "Динамо" в КХЛ я не был никогда. Более того, не раз об этом писал, предлагая альтернативы и называя варианты, при которых можно обставить выход из лиги безо всякого демарша. Нынче же все обстоятельства сложились столь удручающим образом, что и придумывать ничего не надо — самоотвод легко взять "под шумок". Проект расширения как таковой дал слабину даже не сегодня, а тут еще в свете коронавирнусной пандемии целый ряд клубов засомневались в необходимости участия в сезоне-2020/21, российские — в том числе. Зачем же белорусам держаться за эфемерное будущее, не сулящее практически никаких выгод?





Считаете, они есть? Ну не в интересах сборной же, в самом деле! Складывается ощущение, что динамовское руководство в последнее время начало держать белорусских болельщиков за круглых дураков. Однако они тем и отличаются от путинского избирателя, что не принимают на веру бесконечные пассажи про "нет времени на раскачку" и способны сопоставлять факты. Декларировалась идея предоставления игровой практики белорусским вратарям — случилось подписание Дэнни Тэйлора. Летом Дмитрий Басков заявлял, что инициатива с получением белорусского паспорта Франсисом Паре освобождает место под легионера. На днях он же заявил, что канадец не является гражданином Беларуси, а запуск данной процедуры возможен не ранее 2021 года. Так какой же легионерской формулы придерживался клуб в минувшем сезоне? И точно ли в интересах сборной? И стоит ли игра свеч?









Впрочем, это частности. Мысль глобальная заключается в том, будто объединительный поход все же придал импульс развитию отечественного хоккея, и именно после этого на топ-турнирах белорусская сборная неким достойным середняком. Но постойте! Накрепко в элите она, тогда еще под руководством Глена Хэнлона, закрепилась во времена, предшествовавшие рождению КХЛ. Тогда же впервые сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Да, были затем три за одиннадцать лет попадания в восьмерку сильнейших на ЧМ, однако был и позор с вылетом в первый дивизион. Где закономерность, а где совпадение? Поди разбери, но прогресс в белорусском хоккее, который многие видят в последнее десятилетие в связи с "Динамо", — это совершенная бутафория.





У тех, кто занимает твердую позицию "за" динамовского места в КХЛ, порой звучит и другой, якобы неопровержимый и сугубо практический аргумент. Мол, в случае отсутствия Минска на карте лиги нашим исполнителям куда сложнее будет пробивать себе место под солнцем в российских командах. Весьма спорно, и это — мягко говоря. Едва ли не каждое лето "зубры" призывают в кэмп самый широкий ростер при участии игроков на двусторонних и пробных соглашениях. И что же? Павел Воробей (пусть и во многом авансом) в 2018 году добился звания лучшего хоккеиста страны за старания в "Куньлуне", куда перешел из молодечненского "Динамо". Всерьез на аналогичное призвание по итогам нынешнего сезона претендует Андрей Белевич из "Торпедо", который летом не подошел "зубрам". А ведь в Нижнем Новгороде он уже дорос до нападающего второго звена. И это в сегодняшних реалиях! Кое-чьи скауты попросту не обращают внимания на экстралигу, считая, что все лучшие соки, то есть кадры, динамовцы из нее выпили. Допускаю, если "Динамо" не будет в КХЛ, в чемпионате Беларуси селекционные службы извне активнее станут искать звездочек.





Что касается маркетинговых стараний, то надо понимать: в сегменте подобного спортивного шоу "Динамо" в некотором смысле монополист. Ну, вот какой из столичных клубов по любым видам спорта делает так хотя бы что-то? Футбольное "Динамо", гандбольный СКА? "Юность"? Ответ очевиден. Да, картинка с "Минск-Арены" привлекательна и особенно хороша изнутри. Но какая вероятность, что вы попретесь за двадцать километров в районный центр за мраморной говядиной, если каждодневно в вашу отдаленную от цивилизации деревеньку приезжает машина с приличного качества мясо-молочной продукцией?













В сущности, практика показывает, что шоу ведь можно делать не только на хоккее, пусть он и обласкан государственной поддержкой, а само "Динамо" — чуть ли не карт-бланшем на любые эксперименты. Взять хотя бы БГК им Мешкова или брестское футбольное "Динамо". Еще до завоевания чемпионства команда с берегов Буга обогнала по средней посещаемости борисовский БАТЭ. Для этого не потребовался результат — хватило усердия ответственных за привлечение болельщика служб.





Да и посещаемость "Минск-Арены", как бы клуб ни храбрился, падает. Это неизбежно. Но нужно ли задорого что-то, вместо того, чтобы за бесплатно ничего? Одна из крупнейших арен в Европе будет пустовать без большого хоккея сезон за сезоном? Погодите, но это уловка сродни той, которую практикуют расчетливые интернет-магазины. Прежде чем позволить купить со скидкой нужный вам комплект постельного белья, они вынудят вас приобрести кучу бесполезного барахла. Здесь же мы фактически сами загоняем себя в подобную ловушку. Тратим колоссальные средства всего-то ради в лучшем случае десятка тысяч на трибунах? Это точно, считаете, допустимые издержки? Нет ощущения, что кто-то ушлый обводит вас вокруг пальца?





Филипп МАТЮШОНОК. Тема злободневная. И я, кажется, в совсем не выгодной позиции. В роли, как это говорят, "адвоката дьявола". Столько железных аргументов против участия "Динамо" в КХЛ. И будто бы ни одного "за". Что ж, закрываем? Или лучше чуть-чуть поразмышляем?





Первое, из чего следует исходить — проект минского "Динамо" в КХЛ действительно неэффективен. Он не выполняет ни одной из задач, которая ему вменяется. Спорить с этим, наверное, невозможно. И задачи эти ясны. Они, как водится, взаимоисключающие. О них говорилось за 12 лет много. Первый путь — успех в КХЛ любой ценой. Чтобы людям была радость, клубу — престиж. Этот путь дорогостоящий, ведь предполагает приглашение высококлассных легионеров, и он исключает наличие второго. Того, где "Динамо" — вершина пирамиды белорусского хоккея. Тот Олимп, куда должны стремиться ребята, которые приходят в детско-юношеские школы, а затем попадают в сборные или клубы экстралиги. Та система, которая должна впитывать таланты, завершать их хоккейное образование и выпускать в мир. Будь то топ-клубы КХЛ, или, чем черт не шутит, команды НХЛ.





У "Динамо" провал по всем фронтам. Кроме, разве что, маркетингового. Матчи "зубров" все еще привлекательный досуг. Даже в условиях худшего в истории сезона и антирекордных по меркам КХЛ серий. Люди все равно ходили, не по 10-15 тысяч, но все равно прилично. Столичные футбольные клубы о такой посещаемости и не мечтают. Но маркетинг — это небольшое светлое пятнышко. А хочется ведь результата на льду.





И здесь нужно понять главное. Проблема "Динамо" не в том, что это "Динамо", не в "зубре" на форме и не самом по себе существовании клуба. Проблема в том, что за 12 лет руководители, коих было прилично, так и не избрали какую-то одну философию. Так и не выбрали, в какую сторону идти. Клуб так и стоит на распутье. Пытается сбегать в обе стороны. Но в итоге не успевает нигде.





Но эта проблема решаема. Поскольку она заключается в, мягко говоря, не слишком эффективном управлении и в отсутствии идеи, то, все что нужно сделать — избрать путь и эффективно управлять. Вот такой каламбур. Те, кто ратует за выход из КХЛ, предлагают лечить головную боль гильотиной. Тогда как в нашей ситуации вполне можно обойтись "но-шпой".





Для этого нужно всего лишь разработать хотя бы среднесрочную программу, и следовать ей. Следовать, не отклоняясь. Не придумывать лимиты на легионеров, а потом их нарушать, занимаясь иезуитством по типу: "А эти парни не легионеры, мы планируем их паспортизировать". Не завозить сомнительного качества исполнителей ради натурализации и сиюминутных задач. А работать на перспективу, не съезжая на обочину и не поворачивая вспять. Решили создать полигон для талантливой молодежи — следуйте решению. Постановили, что не должно быть более пяти иностранцев — не нарушайте свое же правило, а пригласите игроков, у которых действительно будет чему научиться. Да, вначале будет больно, очень больно. Но потом, когда молодежь набьет шишек и возмужает, может что-то получиться. А если даже не получится, никто камень в клуб не бросит. Ведь он не отступал от правил и работал по программе. И старался принести пользу в обмен на вкладываемые средства. Это утопия, но так должно быть. Особенно в нынешних финансовых условиях, когда особенно не до хоккея. А там, глядишь, и в за океаном обратят внимание. Как когда-то на Шаранговича.









Теперь о чудесном мире без "Динамо", который видится оппонентами этой идеи. Тот, в котором экстралига воспрянет, ВЕХЛ-2 зацветет, а в новых "Кераминах" заколосятся таланты. Ведь освободившиеся миллионы долларов обрушатся на клубы чемпионата Беларуси майским ливнем. Нет, не обрушатся, не воспрянет, не зацветет. Бюджета "Динамо" не хватит на финансирование хотя бы четверки-пятерки клубов неплохого уровня. Командам достанутся крохи, которые не повлияют на ситуацию коренным образом. А таланты потеряют возможность получить практику на уровне все-таки второй лиги мира. Да, они могут приглянуться другим клубам КХЛ. Но сделать это в экстралиге будет сложновато, да и кто гарантирует, что через несколько лет к очередной Олимпиаде белорусы вновь не станут легионерами? А это уже прямая опасность оттока наиболее талантливых игроков с перспективой новых "отказных писем" и прощания с белорусской сборной ради контракта с условным "Авангардом". Оно нам надо?





О ВЕХЛ и говорить не приходится. Она и в хорошие времена выглядела слишком амбициозным и трудно осуществимым проектом, а теперь, когда мировая экономика схлопывается, единый чемпионат вряд ли попадет даже в топ-500 приоритетов у возможных стран-участниц.





Разумеется, мы исходим из посыла, что на хоккей так или иначе какие-то деньги тратится будут. Такова уж государственная политика. Понятно, что средства эти пригодились бы в социально-значимых проектах. Кто ж спорит. Но мы о хоккее. И если уж выбирать, то лучше "Динамо". Новое, с четкой целью и программой и железной рукой на штурвале, чтобы ненароком не повернуть. И хочется верить, что это возможно...



























