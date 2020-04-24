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Сегодня Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Открой сезон без нарушений»!

24.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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24 апреля Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Открой сезон без нарушений!» (профилактика ДТП с участием двухколесного транспорта). Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Сегодня Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Открой сезон без нарушений»!
С приходом весны на дороге все чаще можно наблюдать любителей таких транспортных средств, как мотоцикл и велосипед.

Госавтоинспекторы напомнили автолюбителям об основных опасностях ранних весенних выездов любителей мото- и велотранспорта.

– За зиму большинство водителей отвыкают от того, что на дороге может неожиданно появится двухколесное транспортное средство (мототранспорт) в определенных местах (например, в междурядье). Всегда контролируйте ситуацию позади своей машины, прежде чем перестроиться внимательно посмотрите в зеркало заднего вида, включите «поворотник», а затем совершайте маневр. Мотоциклисты более восприимчивы к отрицательным дорожным условиям: выбоины, масляные пятна на дороге, рельсы при пересечении улиц — все это дополнительные факторы риска для них. Кроме того, мотоциклисты обязаны носить на голове защитный шлем, который в значительной мере сужает угол обзора и заглушает дорожный шум, создавая иллюзию одиночества на дороге. Наконец, мотоциклисту нужно значительно больше места для маневра, чем водителю автомобиля. Такова особенность движения двухколесного транспортного средства, которое вынуждено при поворотах совершать наклоны внутрь криволинейной траектории движения, – рассказали в ГАИ.

Все это должны знать водители автомобилей и с пониманием относиться к мотоциклистам, не принуждая их совершать рискованные маневры на дороге и не заставляя прибегать к экстренному торможению.

Мотоциклисты также растеряли свои навыки вождения за зиму. Поэтому стоит и им напомнить о некоторых нюансах безопасного вождения: не торопитесь выгонять мотоцикл из гаража! Сухая, но еще холодная дорога для мотоцикла по-прежнему опасна; всегда надевайте полную защитную экипировку; крайне опасно превышать скорость на городских улицах — пешеходы пока тоже плохо видят вас, особенно, когда мотоцикл появляется внезапно; никогда не обгоняйте справа — много погибших именно в результате этого маневра.

И помните, только взаимоуважение и соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать никому ненужных неприятностей на дороге!

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