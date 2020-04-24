Источник материала: ОНТ

От уличного развлечения до признания Международным олимпийским комитетом! Историю развития скейтбординга изучили в столичном музее.

С 2018-го это официально олимпийский вид спорта. Первые состязания скейтбордистов должны пройти на Летних Играх в Токио. А начиналось всё ещё в 1930-е годы. С тех пор изменился не только внешний вид доски, но и оснащение – колёса, подвески, подшипники и даже покрытие. Для тех, кто катается профессионально, всё это больше, чем элементы дизайна.

Увидеть в скейт-музее можно будет и доски с символами Игр разных лет, и даже тем самым олимпийским мишкой. Скейтборды с изображением знаменитого символа Олимпиады-80 выпускали в Пензе.

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