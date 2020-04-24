ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Историю развития скейтбординга изучили в столичном музее

24.04.2020 09:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От уличного развлечения до признания Международным олимпийским комитетом! Историю развития скейтбординга изучили в столичном музее.  

С 2018-го это официально олимпийский вид спорта. Первые состязания скейтбордистов должны пройти на Летних Играх в Токио. А начиналось всё ещё в 1930-е годы. С тех пор изменился не только внешний вид доски, но и оснащение – колёса, подвески, подшипники и даже покрытие. Для тех, кто катается профессионально, всё это больше, чем элементы дизайна.

Увидеть в скейт-музее можно будет и доски с символами Игр разных лет, и даже тем самым олимпийским мишкой. Скейтборды с изображением знаменитого символа Олимпиады-80 выпускали в Пензе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От уличного развлечения до признания Международным олимпийским комитетом! Историю развития скейтбординга изучили в столичном музее.   С 2018-го это официально...
 
Новости дня
Новости разные
 
Любите фильмы-катастрофы? Тогда пройдите наш тест на их знание (и получите подарок)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика