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Запрет на свободное передвижение граждан в Чехии отменен
Источник материала: ОНТ
Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в пределах страны. Об этом сказал журналистам министр здравоохранения Чехии Адам Войтех,
На пресс-конференции глава Минздрава выступал в маске. Запрет на свободное передвижение граждан в пределах страны из-за пандемии был введен более месяца назад.
Войтех добавил, что в общественных местах теперь смогут собираться группы не более 10 человек. Ранее можно было встречаться только двум гражданам.
С 27 апреля будет восстановлено обучение в вузах, возобновят работу автошколы и магазины площадью до 2 500 кв. м.
Однако режим чрезвычайной ситуации в стране будет продлен до 25 мая.
Фото: Reuters
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Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в пределах страны. Об этом сказал журналистам министр здравоохранения Чехии Адам...
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