Как изменились ставки по валютным вкладам на фоне падения курса рубля

Источник материала: Tut.by

Курс доллара все еще не может обнаружить себя в системе координат белорусской валютно-фондовой биржи и потому вместе с этим несколько дестабилизируется и ситуация на рынке вкладов. FINANCE.TUT.BY изучил апрельские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и выбрал самые выгодные в каждом из банков.



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Вклады в долларах

Ситуация в этом сегменте самая динамичная: кто-то сокращает ставки, боясь, что проиграет на скачущем курсе доллара, а кто-то, наоборот идет ва-банк и готов предложить самые выгодные ставки, чтобы эти самые доллары привлечь в банк. Но в большинстве случае доходность все же росла.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых (безотзывные вклады во Франсабанке и Белагропромбанке ), самая высокая по вкладу на месяц — 0,75% годовых (отзывный вклад в Технобанке ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 1,75% (-0,5%), 1,25% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 13 месяцев 1,5% (-0,3%), 1,2% РРБ Банк, Infinite 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Белагропромбанк, 1 плюс 1 370 дней 1,4% (+0,9%), 2,3% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,4% (-0,1%), 0,3% Беларусбанк, Классик 12 месяцев 1,3% (+0,32%), 1,62% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 1,6% (+0,5%), 2,1% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,7% (+0,9%), 1,6% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 0,6% (-0,2%), 0,4% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,3% (-), 0,3% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% (+0,35%), 1,25% Банк Решение, Online-решение 12 месяцев 2,4% (-0,4%), 2% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,5% (-0,3%), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 1% (+1%), 2% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней — (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 1,4% (-0,15%), 1,25% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-0,09%), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,5% (+0,25%), 0,75% Технобанк, Отличный 12 месяцев 1,7% (-0,45%), 1,25% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 1,4% (+0,9%), 2,3% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 1% (-0,6%), 0,4% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 2,2% (-0,7%), 1,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 1,75% (-0,5%), 1,25% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 13 месяцев 1,5% (-0,3%), 1,2% РРБ Банк, Infinite 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Белагропромбанк, 1 плюс 1 370 дней 1,4% (+0,9%), 2,3% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,4% (-0,1%), 0,3% Беларусбанк, Классик 12 месяцев 1,3% (+0,32%), 1,62% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 1,6% (+0,5%), 2,1% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,7% (+0,9%), 1,6% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 0,6% (-0,2%), 0,4% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,3% (-), 0,3% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% (+0,35%), 1,25% Банк Решение, Online-решение 12 месяцев 2,4% (-0,4%), 2% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,5% (-0,3%), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 1% (+1%), 2% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней — (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 1,4% (-0,15%), 1,25% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-0,09%), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,5% (+0,25%), 0,75% Технобанк, Отличный 12 месяцев 1,7% (-0,45%), 1,25% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 1,4% (+0,9%), 2,3% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 1% (-0,6%), 0,4% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 2,2% (-0,7%), 1,5%

Вклады в евро

В сегменте евро лишь единицы решили изменить условия размещения. Два довольно приятных изменения: это увеличившаяся ставка по годовому вкладу в БелВЭБе — на 0,8% годовых и Идея Банк вместе с Paritetbank удвоили свои ставки по годовым вкладам.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1% годовых (безотзывные вклады в Белагропромбанке , Paritetbank и Банке БелВЭБ ), самая высокая по вкладу на месяц — 0,85% годовых (безотзывный в Paritetbank ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 0,7% (+0,3%), 1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 0,2% (+0,8%), 1% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,1% (+0,42%), 0,52% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Решение, «Online-решение» 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,2% (-0,6%), 0,6% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней — (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 0,5% (+0,5%), 1% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-0,09%), 0,01% РРБ Банк, Infinite 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 1% (-0,1%), 0,9% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,6% (-0,3%), 0,3% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 1,45% (-0,6%), 0,85%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 0,7% (+0,3%), 1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 0,2% (+0,8%), 1% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,1% (+0,42%), 0,52% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Решение, «Online-решение» 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,2% (-0,6%), 0,6% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней — (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 0,5% (+0,5%), 1% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-0,09%), 0,01% РРБ Банк, Infinite 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 1% (-0,1%), 0,9% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,6% (-0,3%), 0,3% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 1,45% (-0,6%), 0,85%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля выгод для вкладчиков становится все меньше. И поскольку разница между долларом и российским рублем существенная, то и ставки по вкладам здесь сокращаются ощутимее и на более круглые цифры.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 5,9% годовых (безотзывный в Цептер Банке ), самая высокая по вкладу на месяц — 2,5% годовых (безотзывный в Белагропромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 5,75% (-0,15%), 5,6% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 4,5% (-), 4,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 6% (-1%), 5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 2,5% (-), 2,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 4,75% (-0,25%), 4,5% Банк БелВЭБ, Персональный 12 месяцев 5,5% (-), 5,5% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 6,0% (-1,1%), 4,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 4,5% (-), 4,5% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 5,5% (+0,1%), 5,6% Банк Решение, Формула успеха 13 месяцев 5,5% (-), 5,5% Банк Дабрабыт, Шчодры 13 месяцев 4% (-), 4% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 5,3% (+0,3%), 5,6% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 3% (-2,99%), 0,01% Технобанк, Отличный 12 месяцев 5,8% (-0,2%), 5,6% Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев 5,8% (-0,8%), 5% Цептер Банк, Цептер Этюд 12 месяцев 6,2% (-0,3%), 5,9%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 5,75% (-0,15%), 5,6% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 4,5% (-), 4,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 6% (-1%), 5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 2,5% (-), 2,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 4,75% (-0,25%), 4,5% Банк БелВЭБ, Персональный 12 месяцев 5,5% (-), 5,5% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 6,0% (-1,1%), 4,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 4,5% (-), 4,5% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 5,5% (+0,1%), 5,6% Банк Решение, Формула успеха 13 месяцев 5,5% (-), 5,5% Банк Дабрабыт, Шчодры 13 месяцев 4% (-), 4% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 5,3% (+0,3%), 5,6% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 3% (-2,99%), 0,01% Технобанк, Отличный 12 месяцев 5,8% (-0,2%), 5,6% Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев 5,8% (-0,8%), 5% Цептер Банк, Цептер Этюд 12 месяцев 6,2% (-0,3%), 5,9%