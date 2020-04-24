Как изменились ставки по валютным вкладам на фоне падения курса рубля

Курс доллара все еще не может обнаружить себя в системе координат белорусской валютно-фондовой биржи и потому вместе с этим несколько дестабилизируется и ситуация на рынке вкладов. FINANCE.TUT.BY изучил апрельские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и выбрал самые выгодные в каждом из банков.
Вклады в долларах
Ситуация в этом сегменте самая динамичная: кто-то сокращает ставки, боясь, что проиграет на скачущем курсе доллара, а кто-то, наоборот идет ва-банк и готов предложить самые выгодные ставки, чтобы эти самые доллары привлечь в банк. Но в большинстве случае доходность все же росла.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых (безотзывные вклады во Франсабанке и Белагропромбанке), самая высокая по вкладу на месяц — 0,75% годовых (отзывный вклад в Технобанке).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
1,75% (-0,5%), 1,25%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
13 месяцев
1,5% (-0,3%), 1,2%
РРБ Банк,
Infinite
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Белагропромбанк,
1 плюс 1
370 дней
1,4% (+0,9%), 2,3%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,4% (-0,1%), 0,3%
Беларусбанк,
Классик
12 месяцев
1,3% (+0,32%), 1,62%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1,6% (+0,5%), 2,1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,7% (+0,9%), 1,6%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
0,6% (-0,2%), 0,4%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,3% (-), 0,3%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
0,9% (+0,35%), 1,25%
Банк Решение,
Online-решение
12 месяцев
2,4% (-0,4%), 2%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,5% (-0,3%), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
1% (+1%), 2%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
— (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
1,4% (-0,15%), 1,25%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-0,09%), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,5% (+0,25%), 0,75%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
1,7% (-0,45%), 1,25%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
1,4% (+0,9%), 2,3%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
1% (-0,6%), 0,4%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
2,2% (-0,7%), 1,5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
1,75% (-0,5%), 1,25%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
13 месяцев
1,5% (-0,3%), 1,2%
РРБ Банк,
Infinite
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Белагропромбанк,
1 плюс 1
370 дней
1,4% (+0,9%), 2,3%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,4% (-0,1%), 0,3%
Беларусбанк,
Классик
12 месяцев
1,3% (+0,32%), 1,62%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1,6% (+0,5%), 2,1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,7% (+0,9%), 1,6%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
0,6% (-0,2%), 0,4%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,3% (-), 0,3%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
0,9% (+0,35%), 1,25%
Банк Решение,
Online-решение
12 месяцев
2,4% (-0,4%), 2%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,5% (-0,3%), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
1% (+1%), 2%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
— (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
1,4% (-0,15%), 1,25%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-0,09%), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,5% (+0,25%), 0,75%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
1,7% (-0,45%), 1,25%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
1,4% (+0,9%), 2,3%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
1% (-0,6%), 0,4%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
2,2% (-0,7%), 1,5%
Вклады в евро
В сегменте евро лишь единицы решили изменить условия размещения. Два довольно приятных изменения: это увеличившаяся ставка по годовому вкладу в БелВЭБе — на 0,8% годовых и Идея Банк вместе с Paritetbank удвоили свои ставки по годовым вкладам.
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
0,7% (+0,3%), 1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
0,2% (+0,8%), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,1% (+0,42%), 0,52%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Решение,
«Online-решение»
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,2% (-0,6%), 0,6%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
— (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
0,5% (+0,5%), 1%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-0,09%), 0,01%
РРБ Банк,
Infinite
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
1% (-0,1%), 0,9%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,6% (-0,3%), 0,3%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
1,45% (-0,6%), 0,85%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
0,7% (+0,3%), 1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
0,2% (+0,8%), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,1% (+0,42%), 0,52%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Решение,
«Online-решение»
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,2% (-0,6%), 0,6%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
— (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
0,5% (+0,5%), 1%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-0,09%), 0,01%
РРБ Банк,
Infinite
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
1% (-0,1%), 0,9%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,6% (-0,3%), 0,3%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
1,45% (-0,6%), 0,85%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля выгод для вкладчиков становится все меньше. И поскольку разница между долларом и российским рублем существенная, то и ставки по вкладам здесь сокращаются ощутимее и на более круглые цифры.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 5,9% годовых (безотзывный в Цептер Банке), самая высокая по вкладу на месяц — 2,5% годовых (безотзывный в Белагропромбанк).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
5,75% (-0,15%), 5,6%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
5,4% (-), 5,4%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
4,5% (-), 4,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
6% (-1%), 5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
2,5% (-), 2,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
4,75% (-0,25%), 4,5%
Банк БелВЭБ,
Персональный
12 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
6,0% (-1,1%), 4,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
4,5% (-), 4,5%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
5,5% (+0,1%), 5,6%
Банк Решение,
Формула успеха
13 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13 месяцев
4% (-), 4%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
5,3% (+0,3%), 5,6%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)
12 месяцев
3% (-2,99%), 0,01%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
5,8% (-0,2%), 5,6%
Франсабанк,
Верный расчет
12 месяцев
5,8% (-0,8%), 5%
Цептер Банк,
Цептер Этюд
12 месяцев
6,2% (-0,3%), 5,9%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня