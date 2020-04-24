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Как изменились ставки по валютным вкладам на фоне падения курса рубля

24.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс доллара все еще не может обнаружить себя в системе координат белорусской валютно-фондовой биржи и потому вместе с этим несколько дестабилизируется и ситуация на рынке вкладов. FINANCE.TUT.BY изучил апрельские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и выбрал самые выгодные в каждом из банков.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

Ситуация в этом сегменте самая динамичная: кто-то сокращает ставки, боясь, что проиграет на скачущем курсе доллара, а кто-то, наоборот идет ва-банк и готов предложить самые выгодные ставки, чтобы эти самые доллары привлечь в банк. Но в большинстве случае доходность все же росла.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых (безотзывные вклады во Франсабанке и Белагропромбанке), самая высокая по вкладу на месяц — 0,75% годовых (отзывный вклад в Технобанке).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 1,75% (-0,5%), 1,25%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 13 месяцев 1,5% (-0,3%), 1,2%

РРБ Банк,

Infinite

 12 месяцев 0,01% (-), 0,01%

Белагропромбанк,

1 плюс 1

370 дней

1,4% (+0,9%), 2,3%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

0,4% (-0,1%), 0,3%

Беларусбанк,

Классик

12 месяцев

1,3% (+0,32%), 1,62%

Банк БелВЭБ,

Персональный

13 месяцев

1,6% (+0,5%), 2,1%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

0,7% (+0,9%), 1,6%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

12 месяцев

0,6% (-0,2%), 0,4%

БТА Банк,

БТА Мини

35 дней

0,3% (-), 0,3%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9% (+0,35%), 1,25%

Банк Решение,

Online-решение

12 месяцев

2,4% (-0,4%), 2%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,5% (-0,3%), 1,2%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

12 месяцев

1% (+1%), 2%

МТБанк,

Актуальный

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Практичный

35 дней

— (-), 0,5%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

1,4% (-0,15%), 1,25%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-0,09%), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,5% (+0,25%), 0,75%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

1,7% (-0,45%), 1,25%

Франсабанк,

Верный расчет плюс

12 месяцев

1,4% (+0,9%), 2,3%

Цептер Банк,

Smart Стандарт

1 месяц

1% (-0,6%), 0,4%

Цептер Банк,

Smart Люкс

12 месяцев

2,2% (-0,7%), 1,5%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 1,75% (-0,5%), 1,25%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 13 месяцев 1,5% (-0,3%), 1,2%

РРБ Банк,

Infinite

 12 месяцев 0,01% (-), 0,01%

Белагропромбанк,

1 плюс 1

370 дней

1,4% (+0,9%), 2,3%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

0,4% (-0,1%), 0,3%

Беларусбанк,

Классик

12 месяцев

1,3% (+0,32%), 1,62%

Банк БелВЭБ,

Персональный

13 месяцев

1,6% (+0,5%), 2,1%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

0,7% (+0,9%), 1,6%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

12 месяцев

0,6% (-0,2%), 0,4%

БТА Банк,

БТА Мини

35 дней

0,3% (-), 0,3%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9% (+0,35%), 1,25%

Банк Решение,

Online-решение

12 месяцев

2,4% (-0,4%), 2%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,5% (-0,3%), 1,2%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

12 месяцев

1% (+1%), 2%

МТБанк,

Актуальный

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Практичный

35 дней

— (-), 0,5%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

1,4% (-0,15%), 1,25%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-0,09%), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,5% (+0,25%), 0,75%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

1,7% (-0,45%), 1,25%

Франсабанк,

Верный расчет плюс

12 месяцев

1,4% (+0,9%), 2,3%

Цептер Банк,

Smart Стандарт

1 месяц

1% (-0,6%), 0,4%

Цептер Банк,

Smart Люкс

12 месяцев

2,2% (-0,7%), 1,5%

Вклады в евро

В сегменте евро лишь единицы решили изменить условия размещения. Два довольно приятных изменения: это увеличившаяся ставка по годовому вкладу в БелВЭБе — на 0,8% годовых и Идея Банк вместе с Paritetbank удвоили свои ставки по годовым вкладам.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1% годовых (безотзывные вклады в Белагропромбанке, Paritetbank и Банке БелВЭБ), самая высокая по вкладу на месяц — 0,85% годовых (безотзывный в Paritetbank).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 0,3% (-), 0,3%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 13 месяцев 0,1% (-), 0,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

370 дней

0,7% (+0,3%), 1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

0,2% (-), 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

0,55% (-), 0,55%

Банк БелВЭБ,

Персональный

13 месяцев

0,2% (+0,8%), 1%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

0,1% (+0,42%), 0,52%

БТА Банк,

БТА Мини

35 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Банк Решение,

«Online-решение»

13 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,2% (-0,6%), 0,6%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Практичный

35 дней

— (-), 0,5%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

0,5% (+0,5%), 1%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-0,09%), 0,01%

РРБ Банк,

Infinite

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Франсабанк,

Верный расчет плюс

12 месяцев

1% (-0,1%), 0,9%

Цептер Банк,

Smart Стандарт

1 месяц

0,6% (-0,3%), 0,3%

Цептер Банк,

Smart Люкс

12 месяцев

1,45% (-0,6%), 0,85%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 0,3% (-), 0,3%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 13 месяцев 0,1% (-), 0,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

370 дней

0,7% (+0,3%), 1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

0,2% (-), 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

0,55% (-), 0,55%

Банк БелВЭБ,

Персональный

13 месяцев

0,2% (+0,8%), 1%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

0,1% (+0,42%), 0,52%

БТА Банк,

БТА Мини

35 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Банк Решение,

«Online-решение»

13 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,2% (-0,6%), 0,6%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Практичный

35 дней

— (-), 0,5%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

0,5% (+0,5%), 1%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-0,09%), 0,01%

РРБ Банк,

Infinite

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Франсабанк,

Верный расчет плюс

12 месяцев

1% (-0,1%), 0,9%

Цептер Банк,

Smart Стандарт

1 месяц

0,6% (-0,3%), 0,3%

Цептер Банк,

Smart Люкс

12 месяцев

1,45% (-0,6%), 0,85%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля выгод для вкладчиков становится все меньше. И поскольку разница между долларом и российским рублем существенная, то и ставки по вкладам здесь сокращаются ощутимее и на более круглые цифры.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 5,9% годовых (безотзывный в Цептер Банке), самая высокая по вкладу на месяц — 2,5% годовых (безотзывный в Белагропромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 5,75% (-0,15%), 5,6%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 13 месяцев 5,4% (-), 5,4%

РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев

 13 месяцев 4,5% (-), 4,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

370 дней

6% (-1%), 5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

2,5% (-), 2,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

4,75% (-0,25%), 4,5%

Банк БелВЭБ,

Персональный

12 месяцев

5,5% (-), 5,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

6,0% (-1,1%), 4,9%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

12 месяцев

4,5% (-), 4,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

5,5% (+0,1%), 5,6%

Банк Решение,

Формула успеха

13 месяцев

5,5% (-), 5,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

13 месяцев

4% (-), 4%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

5,3% (+0,3%), 5,6%

Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев

3% (-2,99%), 0,01%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

5,8% (-0,2%), 5,6%

Франсабанк,

Верный расчет

12 месяцев

5,8% (-0,8%), 5%

Цептер Банк,

Цептер Этюд

12 месяцев

6,2% (-0,3%), 5,9%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в феврале (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 5,75% (-0,15%), 5,6%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 13 месяцев 5,4% (-), 5,4%

РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев

 13 месяцев 4,5% (-), 4,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

370 дней

6% (-1%), 5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

2,5% (-), 2,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

4,75% (-0,25%), 4,5%

Банк БелВЭБ,

Персональный

12 месяцев

5,5% (-), 5,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

6,0% (-1,1%), 4,9%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

12 месяцев

4,5% (-), 4,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

5,5% (+0,1%), 5,6%

Банк Решение,

Формула успеха

13 месяцев

5,5% (-), 5,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

13 месяцев

4% (-), 4%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

5,3% (+0,3%), 5,6%

Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев

3% (-2,99%), 0,01%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

5,8% (-0,2%), 5,6%

Франсабанк,

Верный расчет

12 месяцев

5,8% (-0,8%), 5%

Цептер Банк,

Цептер Этюд

12 месяцев

6,2% (-0,3%), 5,9%

 
 
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FINANCE.TUT.BY изучил апрельские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и выбрал самые выгодные в каждом из банков.
 
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