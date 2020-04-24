СМИ: Бен Ладен планировал убить президента Обаму

















В материале издания сообщается, что якобы бен Ладен хотел сбить самолет с Обамой, о чем свидетельствуют секретные документы, которые есть в распоряжении канала.





В материале говорится, что по планам террориста место Обамы должен был занять Джо Байден, а это привело бы страну к кризису, чего и хотел бен Ладен.





“Внимание на них сосредоточено потому, что Обама является лидером неверных, и его убийство автоматически посадит Байдена на пост президента. Байден абсолютно не готов к этой должности, что приведет США к кризису. Что касается Петреуса, он — герой дня, и его убийство изменило бы ход войны (в Афганистане, - ред.)", - написал бен Ладен одному из своих заместителей.





Ликвидацией Обамы должен был заняться лидер пакистанской "Аль-Каиды" Ильяс Кашмири.