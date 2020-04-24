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СМИ: Бен Ладен планировал убить президента Обаму

24.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший лидер террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен планировал убийство экс-президента США Барака Обамы, сообщает Fox News.





В материале издания сообщается, что якобы бен Ладен хотел сбить самолет с Обамой, о чем свидетельствуют секретные документы, которые есть в распоряжении канала.

В материале говорится, что по планам террориста место Обамы должен был занять Джо Байден, а это привело бы страну к кризису, чего и хотел бен Ладен.

“Внимание на них сосредоточено потому, что Обама является лидером неверных, и его убийство автоматически посадит Байдена на пост президента. Байден абсолютно не готов к этой должности, что приведет США к кризису. Что касается Петреуса, он — герой дня, и его убийство изменило бы ход войны (в Афганистане, - ред.)", - написал бен Ладен одному из своих заместителей. 

Ликвидацией Обамы должен был заняться лидер пакистанской "Аль-Каиды" Ильяс Кашмири.
 
 
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Бывший лидер террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен планировал убийство экс-президента США Барака Обамы, сообщает Fox News.
 
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