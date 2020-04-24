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25 апреля пройдут прямые линии
24.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
25 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет Владимир Иосифович Дешко – заместитель председателя облисполкома, который курирует вопросы строительного комплекса, включая производство стройматериалов, вопросы топливно-энергетического комплекса, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и другие.
Одновременно руководство горрайисполкомов области проведет
25 апреля прямые телефонные линии:
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25 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет Владимир Иосифович Дешко – заместитель...
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