Глава МВД Франции выступил против открытия границ Шенгена

















"На текущий момент я считаю, и это воля президента Республики, что мы не должны в среднесрочной перспективе открывать Шенгенское пространство на общеевропейском уровне", - сказал министр.





Он отметил, что все связанные с границами процедуры должны основываться на эпидемической обстановке в соседних странах.





"Мы должны сохранить контроль между Францией, Германией, Бельгией, Италией, Испанией и нашими соседними странами. Но мы должны учитывать и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Кастанер.





Глава МВД подчеркнул, что убежден в том, что до лета покинуть Шенгенскую зону будет гораздо сложнее.