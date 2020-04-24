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Глава МВД Франции выступил против открытия границ Шенгена
Источник материала: Партизан
Решения об открытии границ должны опираться на данные об эпидемиологической обстановке в приграничных странах, пока границы открывать рано, заявил в эфире телеканала BFMTV глава МВД Франции Кристоф Кастанер, пишет
"На текущий момент я считаю, и это воля президента Республики, что мы не должны в среднесрочной перспективе открывать Шенгенское пространство на общеевропейском уровне", - сказал министр.
Он отметил, что все связанные с границами процедуры должны основываться на эпидемической обстановке в соседних странах.
"Мы должны сохранить контроль между Францией, Германией, Бельгией, Италией, Испанией и нашими соседними странами. Но мы должны учитывать и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Кастанер.
Глава МВД подчеркнул, что убежден в том, что до лета покинуть Шенгенскую зону будет гораздо сложнее.
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Решения об открытии границ должны опираться на данные об эпидемиологической обстановке в приграничных странах, пока границы открывать рано, заявил в эфире...
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