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Глава МВД Франции выступил против открытия границ Шенгена

24.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решения об открытии границ должны опираться на данные об эпидемиологической обстановке в приграничных странах, пока границы открывать рано, заявил в эфире телеканала BFMTV глава МВД Франции Кристоф Кастанер, пишет РИА Новости.





"На текущий момент я считаю, и это воля президента Республики, что мы не должны в среднесрочной перспективе открывать Шенгенское пространство на общеевропейском уровне", - сказал министр.

Он отметил, что все связанные с границами процедуры должны основываться на эпидемической обстановке в соседних странах.

"Мы должны сохранить контроль между Францией, Германией, Бельгией, Италией, Испанией и нашими соседними странами. Но мы должны учитывать и тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Кастанер.

Глава МВД подчеркнул, что убежден в том, что до лета покинуть Шенгенскую зону будет гораздо сложнее.
 
 
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Решения об открытии границ должны опираться на данные об эпидемиологической обстановке в приграничных странах, пока границы открывать рано, заявил в эфире...
 
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