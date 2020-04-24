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На пожаре в Гродненском районе погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 апреля примерно в полшестого вечера в агрогородке Подлабенье Гродненского района произошёл пожар.
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В ходе тушения пламени и разведки подразделения МЧС обнаружили на полу в коридоре 52-летнего владельца жилплощади. В комнате находился его 53-летний знакомый. Оба мужчины погибли.
Из соседних квартир были спасены три человека, включая 9-летнюю девочку. С использованием лестницы были эвакуированы ещё один жилец дома и годовалый ребёнок.
Пожаром повреждено имущество в горевшей комнате, закопчены стены и потолок в квартире и на лестничной клетке. Причина загорания выясняется, основная версия – неосторожность при курении.
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Новости Беларуси. 23 апреля примерно в полшестого вечера в агрогородке Подлабенье Гродненского района произошёл пожар. По сведениям Гродненского ОУМЧС,...
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