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Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин

24.04.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Все больше стран смягчают карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых штатах Бразилии возобновили работу торговые центры. Восстанавливать деловую активность намерены постепенно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин

Между тем, в Республике Корея для посещения открыли рекреационный лес, а во Вьетнаме местным авиакомпаниям разрешили возобновить внутренние полеты.

Кроме того, в Бельгии 24 апреля состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будет принято решение об общей стратегии выхода страны из карантина.

Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин

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Новости мира. Все больше стран смягчают карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых штатах Бразилии возобновили работу...
 
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