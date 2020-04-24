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Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин
Источник материала: СТВ
Новости мира. Все больше стран смягчают карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых штатах Бразилии возобновили работу торговые центры. Восстанавливать деловую активность намерены постепенно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в регионах.
Между тем, в Республике Корея для посещения открыли рекреационный лес, а во Вьетнаме местным авиакомпаниям разрешили возобновить внутренние полеты.
Кроме того, в Бельгии 24 апреля состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будет принято решение об общей стратегии выхода страны из карантина.
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Новости мира. Все больше стран смягчают карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых штатах Бразилии возобновили работу...
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