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В МЧС рассказали, как справились с пожаром на территории двух районов Брестской области
24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23. 04. 2020 г. в 10-18 поступило сообщение об обнаружении лесного пожара и пожара травы и кустарников на территориях ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» и ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» в Березовском и Дрогичинском районах Брестской области.
Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование вертолетом Ми-2 ГААСУ «АВИАЦИЯ»
По состоянию на 06-00 24.04.2020 ликвидирован лесной
Общая площадь, пройденная фронтом пожаров, составляет 500 га.
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23. 04. 2020 г. в 10-18 поступило сообщение об обнаружении лесного пожара и пожара травы и кустарников на территориях ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» и ГЛХУ «Дрогичинский...
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