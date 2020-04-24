ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В МЧС рассказали, как справились с пожаром на территории двух районов Брестской области

24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

23. 04. 2020 г. в 10-18 поступило сообщение об обнаружении лесного пожара и пожара травы и кустарников на территориях ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» и ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» в Березовском и Дрогичинском районах Брестской области.

В МЧС рассказали, как справились с пожаром на территории двух районов Брестской области

Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование вертолетом Ми-2 ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС.

В МЧС рассказали, как справились с пожаром на территории двух районов Брестской области
 В МЧС рассказали, как справились с пожаром на территории двух районов Брестской области

По состоянию на 06-00 24.04.2020 ликвидирован лесной пожар на площади 43 га, пожар травы и кустарников локализован.

Общая площадь, пройденная фронтом пожаров, составляет 500 га.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  23. 04. 2020 г. в 10-18 поступило сообщение об обнаружении лесного пожара и пожара травы и кустарников на территориях ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» и ГЛХУ «Дрогичинский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бесправница на «Яндекс.Такси» устроила ДТП с электробусом. Прав ее лишили пять лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика