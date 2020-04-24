 В МЧС рассказали, как справились с пожаром на территории двух районов Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

23. 04. 2020 г. в 10-18 поступило сообщение об обнаружении лесного пожара и пожара травы и кустарников на территориях ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» и ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» в Березовском и Дрогичинском районах Брестской области.





Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование вертолетом Ми-2 ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС .







По состоянию на 06-00 24.04.2020 ликвидирован лесной пожар на площади 43 га, пожар травы и кустарников локализован.

Общая площадь, пройденная фронтом пожаров, составляет 500 га.