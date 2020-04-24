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Поддержка. Новая жизнь старого шифера
24.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В настоящее время, лучший способ обезопасить себя и своих близких - это изоляция. Как правило, самым действенным способом и местом является загородный дом, дача, деревня. Вы имеете своё пространство, к которому нет доступа посторонним лицам. Подходящее время для завершение неоконченных дел на протяжении многих лет.
Наша кампания предлагает ряд услуг по благоустройству Вашего участка:
Срок выполнения работ 1-3 дня.
Дополнительные услуги:
Стоимость работ, материалов и все интересующие Вас подробности можете уточнить по телефону +375296225040
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В настоящее время, лучший способ обезопасить себя и своих близких - это изоляция. Как правило, самым действенным способом и местом является загородный дом, дача,...
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