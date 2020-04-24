Поддержка. Новая жизнь старого шифера

Источник материала: Слуцк Город

В настоящее время, лучший способ обезопасить себя и своих близких - это изоляция. Как правило, самым действенным способом и местом является загородный дом, дача, деревня. Вы имеете своё пространство, к которому нет доступа посторонним лицам. Подходящее время для завершение неоконченных дел на протяжении многих лет.

Наша кампания предлагает ряд услуг по благоустройству Вашего участка:

Очистка шиферной крыши от грязи, мха, грибка и прочих загрязнений. Обработка антисептическими составами.









Шифер, даже тридцатилетней давности, во много раз крепче шифера нового образца и после очистки будет выглядеть как новый.

Срок выполнения работ 1-3 дня.

Дополнительные услуги:

очистка, покраска натуральной черепицы

очистка, покраска металлических крыш

очистка тротуарной плитки, фасада дома, забора и прочих поверхностей.





удаление побелки, штукатурки со стен, потолков

очистка, покраска ферм, цехов, складских помещений

покраска фасадов, заборов





пескоструйная очистка, мойка и покраска сельскохозяйственной и строительной техники





пескоструйная очистка металлических конструкций, перекрытий

Покраска поверхностей любой сложности, требующие высокого качества





Художественная роспись поверхностей любых масштабов, от стены комнаты до фасада многоэтажки.













Стоимость работ, материалов и все интересующие Вас подробности можете уточнить по телефону +375296225040