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Поддержка. Новая жизнь старого шифера

24.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В настоящее время, лучший способ обезопасить себя и своих близких - это изоляция. Как правило, самым действенным способом и местом является загородный дом, дача, деревня. Вы имеете своё пространство, к которому нет доступа посторонним лицам. Подходящее время для завершение неоконченных дел на протяжении многих лет.

Наша кампания предлагает ряд услуг по благоустройству Вашего участка:

  • Очистка шиферной крыши от грязи, мха, грибка и прочих загрязнений. Обработка антисептическими составами.

Поддержка. Новая жизнь старого шифера

Поддержка. Новая жизнь старого шифера

  • Шифер, даже тридцатилетней давности, во много раз крепче шифера нового образца и после очистки будет выглядеть как новый.

Срок выполнения работ 1-3 дня.

Дополнительные услуги:

  • очистка, покраска натуральной черепицы
  • очистка, покраска металлических крыш
  • очистка тротуарной плитки, фасада дома, забора и прочих поверхностей.


  • удаление побелки, штукатурки со стен, потолков
  • очистка, покраска ферм, цехов, складских помещений
  • покраска фасадов, заборов

Поддержка. Новая жизнь старого шифера

  • пескоструйная очистка, мойка и покраска сельскохозяйственной и строительной техники

Поддержка. Новая жизнь старого шифера

  • пескоструйная очистка металлических конструкций, перекрытий
  • Покраска поверхностей любой сложности, требующие высокого качества

Поддержка. Новая жизнь старого шифера

  • Художественная роспись поверхностей любых масштабов, от стены комнаты до фасада многоэтажки.



Поддержка. Новая жизнь старого шифера

Стоимость работ, материалов и все интересующие Вас подробности можете уточнить по телефону +375296225040

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
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В настоящее время, лучший способ обезопасить себя и своих близких - это изоляция. Как правило, самым действенным способом и местом является загородный дом, дача,...
 
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