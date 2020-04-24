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Бесправница на «Яндекс.Такси» устроила ДТП с электробусом. Прав ее лишили пять лет назад

24.04.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП с участием электробуса и машины «Яндекс.Такси» произошло в Минске в минувшую среду вечером. К счастью, люди в нем не пострадали, а транспортные средства получили незначительные повреждения. Правда, обстоятельства аварии не самые заурядные: виновницей оказалась водитель «Яндекс.Такси», которую лишили водительских прав пять лет назад.


— Я работал на линии: вез пассажиров с улицы Корженевского в Серебрянку. На перекрестке Казинца-Кижеватого остановился в крайнем правом ряду на красный свет. Мне нужно было ехать прямо: из этого ряда можно двигаться прямо и направо, — вспоминает Дмитрий, водитель электробуса маршрута № 82С. — Загорелся зеленый и я двинулся вперед, а из второго ряда направо, наперерез мне, начала поворачивать белая легковушка Renault.

Легковушка пыталась опередить общественный транспорт, но у водителя этого не получилось: машина стукнулась и притерлась к левой стороне электробуса, потом обогнула его и проехалась вдоль передней части кузова.


Перекресток Казинца-Кижеватова на котором произошло ДТП: из крайней правой полосы можно ехать прямо и направо, со второй — прямо и налево, из третьей — только налево. Скриншот с Яндекс. Карты

После столкновения оба водителя остановились и вышли на проезжую часть.

— Смотрю, а это, оказывается, «Яндекс.Такси». За рулем была женщина лет пятидесяти, в салоне — пассажир. Таксистка сразу ко мне подбежала с претензиями, мол, чего я из крайнего правого поворачиваю налево. Попытался ей объяснить, что я поехал прямо, а не налево. А вот она почему направо поехала, когда знаки разрешали ехать ей только прямо и налево?

К счастью, пострадавших в аварии не было, а транспортные средства получили незначительные повреждения. Но поскольку электробус находится в лизинге, справка о ДТП была необходима — пришлось вызывать ГАИ.


— Женщина признала свою вину. Но когда составляли протокол, я услышал, что у водителя такси нет прав. Подумал, может показалось? Но потом узнал, что в справке, которую в троллейбусный парк выдала ГАИ, так и написано: «Прав на управление нет». Как так: водитель такси и нет прав? — до сих пор шокирован Дмитрий.

В столичной фирме «Пегасмоторс», на которой трудоустроена женщина, AUTO.TUT.BY сообщили, что права у их водителя есть, мол, даже их копия на предприятии имеется.

А по результатам проверки ГАИ Октябрьского района Минска оказалось, что водитель Renault действительно не имеет водительских прав. Она их лишилась в 2015 году за передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году срок лишения закончился, но женщина не сдала теоретический и практический экзамены в ГАИ. Милиция продолжает проверку по факту ДТП.


В пресс-службе «Яндекс.Такси» AUTO.TUT.BY сообщили, что водитель, совершившая ДТП, проработала у минского перевозчика всего несколько дней, а в момент ДТП она была не на заказе. Сейчас она заблокирована в системе и больше никогда не сможет выполнять заказы «Яндекс.Такси».

Выяснилось, что после того, как женщину лишили прав, ГАИ не изъяла водительское удостоверение у женщины. При устройстве на работу перевозчик проверил наличие документа, как и был обязан, но удостовериться действующий ли он — в компании не могли: эту возможность имеют только определенные госорганы республики.

— В прошлом году мы предложили создать распределенную систему проверки прав на всем пространстве ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, и помочь на первом этапе ее реализации. Мы считаем, что у всех желающих должна быть возможность удостовериться в валидности водительских удостоверений, не видя при этом имя и фамилию владельца. В России такая опция реализована на сайте ГИБДД, — говорят в «Яндекс.Такси».

Агрегатор считает идеальным — выложить данные прав в машиночитаемом виде, чтобы компании могли обращаться к ним автоматически, без участия человека.

— Мы знаем, что МВД Беларуси уже работает над онлайн-системой проверки водительских удостоверений. Подчеркнем, что мы в этом заинтересованы и готовы оказывать техническую поддержку. Очень рассчитываем на ее появление уже в этом году.

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Теги: Минск
 
 
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Водитель «Яндекс.Такси» лишилась прав в 2015 году за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.
 
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