Кейт Миддлтон восхитила поклонников своим стильным образом во время акции в поддержку врачей

Источник материала: ОНТ

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привела в восторг своих поклонников новым стильным образом, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом и тремя своими детьми поддержала акцию, которая проходит в Великобритании каждый четверг. Представители королевской семьи, стоя у входных дверей дома, громко аплодировали всем медицинским работникам в знак признательности за их тяжелый труд в этот сложный период.

Новая семейная фотография опубликована на странице Instagram Кенсингтонского дворца.

На кадрах герцогиня запечатлена в простом и стильном наряде. Супруга принца Уильяма надела голубое платье с пуговицами и романтичной оборкой вдоль воротника.

Подписчики герцогов оставили многочисленные комментарии, отметив, что Кейт Миддлтон выглядит прекрасно и восхитительно. Также пользователи отметили, что видео акции в поддержку врачей, опубликованное герцогами, получилось очень эмоциональным и трогательным.

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