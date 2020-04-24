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Доллар можно купить по 2,47 рубля. Какие кусы валют установили в обменниках
Источник материала: Tut.by
Доллар и евро синхронно дорожали в течение первых трех дней на этой неделе, а в четверг —
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,515 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,47 рубля (Paritetbank).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Paritetbank, БПС-Сбербанке, Франсабанке — 2,462 рубля.
«Дороже» всего евро в Банк БелВЭБ — 2,72 рубля, а «дешевле» всего — Абсолютбанке, Paritetbank, Франсабанке (2,662 рубля).
Самый выгодный курс покупки евро банком — 2,65 рубля (Абсолютбанк и Франсабанк).
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Доллар и евро синхронно дорожали в течение первых трех дней на этой неделе, а в четверг - подешевели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курс валют сейчас в обменниках.
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