Доллар можно купить по 2,47 рубля. Какие кусы валют установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Доллар и евро синхронно дорожали в течение первых трех дней на этой неделе, а в четверг — подешевели . FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курс валют сейчас в обменниках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,515 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,47 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Paritetbank, БПС-Сбербанке, Франсабанке — 2,462 рубля.

«Дороже» всего евро в Банк БелВЭБ — 2,72 рубля, а «дешевле» всего — Абсолютбанке, Paritetbank, Франсабанке (2,662 рубля).

Самый выгодный курс покупки евро банком — 2,65 рубля (Абсолютбанк и Франсабанк).