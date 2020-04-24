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Собака съела сэндвич хозяйки. Раскаяние оказалось чуждо воровке (ВИДЕО)

24.04.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака съела сэндвич хозяйки. Раскаяние оказалось чуждо воровке (ВИДЕО)

Собака съела сэндвич, который вовсе для нее не предназначался. Хозяйка попыталась пристыдить воровку, но не получилось. Видео разговора с преступницей опубликовало сообщество 22 Words на Facebook.

Этот инцидент с воровством произошел в США. Главная героиня ролика не смогла противостоять искушению и утащила с тарелки сэндвич. Попавшись на преступлении, собака столкнулась с упрёками.  Однако, как и самоконтроль, чувство раскаяния ей было чуждо. Конечно, животное несколько смутилось, хотя выглядело очень довольным и даже улыбнулось хозяйке. Улыбочка, кстати, повеселила зрителей.

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Собака съела сэндвич, который вовсе для нее не предназначался. Хозяйка попыталась пристыдить воровку, но не получилось. Видео разговора с преступницей...
 
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