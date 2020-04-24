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В ГАИ рассказали, какие дороги будут перекрыты на Радоницу

24.04.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

По ее словам, могут внести изменения в организацию дорожного движения на прилегающих к кладбищу участках автодорог, чтобы избежать заторов и для удобства граждан в случае массового посещения мест захоронения. Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, соблюдать ПДД и выполнять сигналы регулировщика.

Северное кладбище

На участке автодороги Н9031 Колодищи Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с трассой Р58 (Минск Калачи Мядель) в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье в случае массового посещения граждан будет организовано одностороннее движение с выделением полосы встречного направления для движения общественного транспорта.

Транспортные средства, двигающиеся со стороны транспортной развязки МКАД в деревне Цна для въезда на кладбище, будут направлены в объезд по автомобильным дорогам Дубовляны Боровляны Королев Стан и Минск Калачи Мядель. Таким образом, подъезд к Северному кладбищу будет осуществляться в одностороннем режиме со стороны автодороги Р58 (Минск Калачи Мядель).

Транспортные средства посетителей кладбища в связи с отсутствием стоянок достаточной вместимости будут размещены на правой обочине автодороги Колодищи Заславль, существующих гостевых стоянках кладбища.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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