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В ГАИ рассказали, какие дороги будут перекрыты на Радоницу
Источник материала: Myfin
По ее словам, могут внести изменения в организацию дорожного движения на прилегающих к кладбищу участках автодорог, чтобы избежать заторов и для удобства граждан в случае массового посещения мест захоронения. Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, соблюдать ПДД и выполнять сигналы регулировщика.
Северное кладбище
На участке автодороги Н9031 Колодищи – Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с трассой Р58 (Минск – Калачи – Мядель) в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье в случае массового посещения граждан будет организовано одностороннее движение с выделением полосы встречного направления для движения общественного транспорта.
Транспортные средства, двигающиеся со стороны транспортной развязки МКАД в деревне Цна для въезда на кладбище, будут направлены в объезд по автомобильным дорогам Дубовляны – Боровляны – Королев Стан и Минск – Калачи – Мядель. Таким образом, подъезд к Северному кладбищу будет осуществляться в одностороннем режиме со стороны автодороги Р58 (Минск – Калачи – Мядель).
Транспортные средства посетителей кладбища в связи с отсутствием стоянок достаточной вместимости будут размещены на правой обочине автодороги Колодищи – Заславль, существующих гостевых стоянках кладбища.
Источник: Myfin.by
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